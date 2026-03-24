El Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda anunció la presentación de una nueva producción de Aida, la monumental ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi, que se escenificará en el Gran Teatro Nacional los días 17, 20 y 22 de mayo.

En su XVII edición, el festival reafirma su apuesta por los grandes títulos del repertorio operístico mundial con una propuesta que reunirá a artistas internacionales y un equipo creativo de reconocida trayectoria.

Un clásico de la ópera mundial vuelve a Lima

Considerada una de las obras más emblemáticas de Giuseppe Verdi, Aida destaca por su equilibrio entre espectacularidad escénica y profundidad dramática.

La ópera, estrenada en El Cairo en 1871, cuenta con libreto de Antonio Ghislanzoni y narra conflictos humanos relacionados con el amor, el deber y la lealtad a la patria.

La puesta en escena estará a cargo del director italiano Renato Bonajuto, reconocido por su trabajo en diversos teatros europeos. La dirección musical estará en manos del maestro italiano Cesare della Sciucca, considerado uno de los directores emergentes más destacados de la nueva generación europea.

Acto 1 - 2

Elenco internacional y equipo creativo

El reparto contará con reconocidos intérpretes del circuito operístico internacional.

La soprano española Yolanda Auyanet interpretará el rol protagónico de Aida, acompañada por el tenor italiano Ivan Magrì como Radamès.

Completan el elenco:

La mezzosoprano rusa Zinaida Tsarenko , como Amneris

, como El barítono italiano Marco Caria , como Amonasro

, como El bajo-barítono Alberto Comes, como Ramfis

La parte musical estará a cargo de Sinfonía por el Perú, organización musical que participa en esta producción de gran formato.

El diseño escenográfico fue desarrollado por el artista visual Pepe Sialer, mientras que el vestuario fue diseñado por la directora de arte peruana Susana Torres, reconocida por su trabajo en producciones cinematográficas como Madeinusa, La teta asustada, Reinas y Chabuca.

Funciones y venta de entradas

Las funciones de Aida se realizarán en el Gran Teatro Nacional en los siguientes horarios:

17 de mayo — 17:00 horas

20 de mayo — 19:30 horas

22 de mayo — 19:30 horas

La ópera será interpretada en idioma italiano, con subtítulos simultáneos en castellano.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket. Además, el público podrá acceder a promociones y beneficios especiales, cuya información se difunde en los canales oficiales del festival.

Un festival consolidado en la escena cultural peruana

Desde su fundación en 2008, el Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes del país, destacando por la presentación de producciones líricas de alto nivel artístico con intérpretes internacionales.

La nueva producción de Aida representa una de las apuestas más ambiciosas del festival en su XVII edición.