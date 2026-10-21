El artista peruano Fito Espinosa presenta por primera vez en el Centro Cultural Casa de Divorciadas de la Beneficencia de Lima su exposición Líneas Paralelas, una muestra que reúne 55 dibujos originales y ocho pinturas en acrílico sobre lienzo. La exhibición, de ingreso gratuito, permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre en el Centro Histórico de Lima.

Se trata de la decimoquinta exposición individual del artista, cuya propuesta permite conocer una etapa de su proceso creativo a través de obras realizadas entre 2010 y 2015. Bajo la curaduría de Manuel Munive Maco, la muestra presenta los dibujos que sirvieron de base para posteriores grabados e ilustraciones de Espinosa.

Líneas Paralelas reúne dibujos originales de Fito Espinosa

Los 55 dibujos fueron elaborados con tinta china sobre cartulina y se presentan enmarcados en negro. Las piezas muestran el desarrollo de un lenguaje visual en el que conviven las ilustraciones, el sombreado minucioso y las frases poéticas escritas a mano.

El nombre Líneas Paralelas alude precisamente a la técnica que caracteriza estas obras: el uso de trazos delgados y paralelos para construir sombras, volúmenes y composiciones.

“Me pareció interesante poder mostrar estos dibujos, que son con los que, de alguna forma, pude desarrollar este estilo y comunicar muchas ideas. También incorporé frases, porque fue aquí donde mezclé la ilustración y el dibujo con ideas poéticas”, explicó Espinosa.

Exposición fue inaugurada en la Beneficencia de Lima

La inauguración se realizó el jueves 15 de octubre en el Salón de Actos de la Beneficencia de Lima, con la participación de familiares del artista, autoridades e invitados.

Entre los asistentes estuvo Kattia Bohórquez Cairo, gerenta general de la Beneficencia de Lima, así como representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Durante la ceremonia, Bohórquez destacó la importancia de recibir la obra de Espinosa en el espacio cultural de la institución, situado en un inmueble histórico de la capital.

“Damos la bienvenida a Líneas Paralelas, de Fito Espinosa, artista con más de tres décadas de trayectoria. Nos alegra recibir su obra en un espacio donde el pasado de la ciudad se encuentra con nuevas expresiones culturales”, señaló la funcionaria.

Fito Espinosa vuelve al Centro de Lima, donde inició su trayectoria

La exposición representa también un reencuentro del artista con el Centro Histórico de Lima, un lugar vinculado a sus recuerdos familiares y a sus primeros trabajos profesionales.

Durante su infancia, Espinosa recorría junto a sus padres distintos espacios emblemáticos de la capital. Años después, en 1996, comenzó a trabajar como ilustrador en un diario limeño.

A lo largo de más de tres décadas, desarrolló una trayectoria en el dibujo, la pintura y otras disciplinas artísticas, con exposiciones dentro y fuera del Perú. Su anterior muestra individual se realizó en Arequipa, en 2023.

Fito Espinosa ofrecerá dos talleres en noviembre

Como parte de las actividades complementarias de Líneas Paralelas, el artista tiene programados dos talleres dirigidos al público general para los días 7 y 14 de noviembre.

Las actividades requerirán un aporte económico de los participantes y un porcentaje de lo recaudado será destinado a los programas sociales de la Beneficencia de Lima. No se han precisado los montos de inscripción.

Espinosa también ofrecerá un taller gratuito para los niños del Puericultorio Pérez Araníbar, institución con la que colaboró en 2019 mediante una iniciativa artística desarrollada junto a Marcelo Wong.

“Es colaborar con una institución que tiene muchísimos años ayudando a personas de todas las edades. Y es, de alguna manera, retribuir ese trabajo, trayendo lo que yo hago”, expresó el artista durante la inauguración.

¿Dónde visitar gratis la exposición Líneas Paralelas en Lima?

La exposición se encuentra en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Casa de Divorciadas, ubicado en el jirón Carabaya 641, Cercado de Lima.

Este espacio forma parte de la sede histórica de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, institución que promueve actividades artísticas y culturales en un inmueble patrimonial que fue restaurado para recibir al público.

La muestra permanecerá abierta hasta el sábado 21 de noviembre, con ingreso libre. El horario específico de visitas debe confirmarse con la institución, ya que el horario administrativo de la Beneficencia no necesariamente coincide con el de la sala de exposiciones.