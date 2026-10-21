Alonso Cueto tendrá un nuevo encuentro con sus lectores hoy, miércoles 21 de octubre, a las 7:30 p. m., en el Centro Cultural de la PUCP, donde conversará con la periodista Clara Elvira Ospina sobre Memorias de una limeña, su más reciente novela.

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La cita es una oportunidad para acercarse a esta historia que explora los vínculos entre la memoria personal y la historia de nuestra capital. Al finalizar la presentación, el autor firmará ejemplares. El ingreso es libre.

Sobre la novela

La novela tiene como protagonista a Adriana Verón Tai-pe, una mujer que, próxima a cumplir setenta años, decide escribir la historia de su vida. Lo que comienza como un recorrido por su infancia y los recuerdos de una familia privilegiada se convierte en un viaje por las pérdidas, la culpa, el deseo y las decisiones que marcaron su destino. Mientras intenta comprender su pasado, Adriana descubre que la memoria no siempre conserva los hechos tal como sucedieron, sino que también los transforma.

A través de sus recuerdos, la protagonista reconstruye una Lima que ingresa al siglo XX entre tranvías, salones de baile y paseos aristocráticos. En este recorrido aparecen figuras como Abraham Valdelomar, María Wiesse, José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Magda Portal y Felipe Pinglo Alva, en una historia que combina ficción y acontecimientos históricos para retratar una ciudad en plena transformación.

En “Memorias de una limeña”, Alonso Cueto vuelve sobre algunos de los temas que atraviesan su obra: la identidad, los vínculos familiares, las heridas del pasado y los silencios que se transmiten de una generación a otra. A partir de la historia de Adriana, el autor propone también una mirada a la sociedad limeña y a los cambios que marcaron su historia.

Sobre el autor

Alonso Cueto (Lima, 1954) es uno de los escritores peruanos más reconocidos de las últimas décadas. Su obra ha sido traducida a dieciocho idiomas. En 2005 obtuvo el Premio Herralde de Novela por La hora azul y ha recibido otros reconocimientos, como el Premio Anna Seghers y la Medalla Inca Garcilaso. También fue becario de la Fundación Guggenheim y actualmente es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua.

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