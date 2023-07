Gonzalo Torres es uno de los rostros más reconocibles de la televisión peruana. Asociarlo con su personaje de ‘Gonzalete’ de Pataclaún o en la conducción del recordado programa ‘A la vuelta de la esquina’ es inevitable.

Por una corta temporada, el actor comparte escenario con Gisela Ponce de León, Gianella Neyra y César Ritter en ‘Escape Room’, donde la comedia y el terror van de la mano.

Cuatro amigos deciden participar en un juego en el que pronto empiezan a pasar cosas extrañas. Antes de que concluya la noche, revelarán sus secretos más profundos y esto pondrá a prueba su amistad. La obra dirigida por Juan Carlos Fisher se presenta en el Teatro Peruano Japonés hasta el 7 de agosto.

¿Qué puede esperar el público que vaya a ver ‘Escape Room’?

Primero, pasar un momento divertido en medio de la coyuntura. Creo que siempre es bueno reírnos de nosotros mismos, se van a encontrar con situaciones de la vida cotidiana. Es una obra que te atrapa de comienzo a fin en el sentido de que hay un poco de suspenso, de cosas que suceden en tiempo real con un cronómetro que está en cuenta regresiva, hay varios elementos para que la gente pueda pasarla bien.

¿Has ido alguna vez a un ‘escape room’ antes de embarcarte en esta obra?

No, nunca. Se nos han quedado pendiente, estamos con ganas de hacerlo con Gianella (Neyra), Gisela (Ponce de León) y César (Ritter).

¿Fue complicado trasladar esa tensión real al escenario para que sea creíble?

En realidad el trabajo del actor es ese, hacer creíble las cosas que podrían estar pasando. Los actores usan todas las herramientas que tienen para generar ese suspenso y contagiar al público en ese momento. En cierto sentido, es necesario la experiencia y tener compañeros hábiles que logran integrarse perfectamente.

¿Cómo se ha trabajado el diseño escénico para crear una atmósfera aterradora en la puesta teatral?

Es una escenografía extraordinaria y con mucho detalle para generar ese ambiente. Hay utilería, muchos elementos de terror que puedes encontrar en películas. En ‘Los Productores’ es muy cuidado ese aspecto.

La amistad tiene precisamente un papel importante en la obra, ¿qué es lo que más valoras de la misma y lo que nunca perdonarías?

En la amistad valoro la transparencia y la honestidad. De pronto, es algo que quizás en los personajes de la obra no está presente. Creo que hablar mal a las espaldas de uno o actuar deslealmente son cosas que van precisamente en contra de lo que debería ser una amistad.

El público estará nervioso en la función cuando vean que pasa el tiempo y no salen. ¿Qué situaciones te dan ganas de salir corriendo?

Algunas reuniones familiares más pesadas de lo acostumbrado.

Gisela Ponce de León, Gianella Neyra, Gonzalo Torres y César Ritter, forman parte del elenco de la obra 'Escape Room'.

Imnumerables veces te han preguntado si ‘Pataclaun’ volverá con una nueva versión. Comentaste que en la actualidad este formato no funcionaría, sin embargo, señalaste que el elenco podría realizar un proyecto juntos pero totalmente diferente. ¿Hay conversaciones sobre ello?

No, no hay nada. Creo que todo debería partir de July Naters y que sea ella el motor del proyecto. Si ella tiene las ganas y todos estamos de acuerdo, se dará. Son tantos los factores, pero lo veo bien difícil.

¿Qué postura tienes sobre el cine comercial? ¿Consideras que este tipo de películas contribuye de manera positiva con la industria cinematográfica en Perú?

Considero que es positiva. Es una industria que alimenta a tanta que trabaja detrás de cámaras. Todas esas personas hacen la industria. Por el hecho de hacer películas que es un negocio riesgoso e involucra mucho dinero, se necesita de constancia y de continuidad. Más allá de los valores comerciales de las películas, en realidad creo que no se puede concebir una industria cinematográfica sin el yin y el yang. Por ejemplo, en la India se ha podido establecer un género como lo es Bollywood, que tiene sus películas que no son tan comerciales como otras.

Durante muchos años te hemos visto en la conducción de ‘A la Vuelta de la Esquina’, ¿por qué no llevar este formato a Youtube?

Me encantaría, pero no es tan fácil porque necesitas producción y tiempo. Igual para hacer un canal de Youtube tienes que gastar plata, alquilar un equipo o asociarte con alguien, no es como la gente lo pinta. A veces las personas no ven que detrás hay un gasto o esfuerzo, simplemente quieren ver las cosas gratis. Eso a veces me frena. Por el simple hecho de brindar algo al público, que me encantaría, tendría que gastar plata que no tengo.

¿Qué puede contar de sus próximos proyectos?

Por el momento tengo algo audiovisual con El Comercio que se viene más adelante y el año que viene tengo otros proyectos pendientes.