La exitosa comedia española “Goteras”, escrita por el dramaturgo Marc de la Varga, se estrenó en Lima y estará en corta temporada durante todo septiembre en el Teatro de Lucía. El montaje, que conquistó al público en España, llega por primera vez al Perú bajo la dirección de Jesús Álvarez Betancourt.

La obra tiene como protagonistas a Miguel Iza y Franco Iza, padre e hijo en la vida real, quienes interpretan a dos versiones del mismo personaje en distintos momentos de su vida. Esta dupla promete una química única en escena que equilibra el humor con la emotividad.

Una comedia con ciencia ficción y humanidad

La historia gira en torno a Toni, un joven dramaturgo en plena crisis creativa que, al reclamar por una gotera en su techo, se enfrenta a una inesperada visita: él mismo, 30 años mayor. Entre situaciones disparatadas, verdades incómodas y carcajadas, la obra reflexiona sobre el paso del tiempo, los sueños pendientes y la experiencia de confrontarnos con nuestro propio futuro.

Con una propuesta que combina risas y ciencia ficción, “Goteras” invita al público a hacerse una pregunta: si pudieras encontrarte con tu yo del futuro, ¿qué te dirías?

Funciones