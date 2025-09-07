Ya está en marcha el Festival de Cine “Encines-2025” en su III edición, a desarrollarse en el mes de octubre en la ciudad de Sullana-Piura, organizado por la Asociación Cultural FOCSU y cuyo cierre de convocatoria es el 10 de septiembre.

“Encines” es una competencia que promueve el cine y la producción audiovisual en Sullana, en el país y Latinoamérica. Además de la gestión del cine, impulsa la cultura, el turismo, la gastronomía y las tradiciones de toda la región.

CATEGORÍAS

Podrán competir en 4 categorías: la Internacional (para Latinoamérica) con proyectos cortos de 2 a 20 minutos, ya sea ficción, no ficción o animación. En la categoría Nacional (para todo el Perú), es igual que lo anterior.

La categoría Sullana Emergente, dedicada a cineastas locales con cortos de 1 a 20 minutos con narrativa libre; y la Estudiantil Nacional para los escolares de 11 a 17 años, con cortos de 1 a 15 minutos.

Las obras a presentarse deben ser desde el año 2022 al actual, subtituladas si no están en español. Se contará con un jurado internacional experto que tendrá en cuenta la calidad artística, narrativa, originalidad y relevancia.

Los ganadores se harán acreedores al “Lagarto de Oro” para el mejor cortometraje y el “Plato de Coco”, para el mejor guion (categoría Perú). Además, darán certificados digitales a los participantes.