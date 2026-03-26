Este 28 de marzo se cumplen 90 años del nacimiento de Mario Vargas Llosa, una de las voces más influyentes de la literatura en español. Para conmemorar esta fecha, Penguin Random House Grupo Editorial despliega una gran campaña cultural que trasciende el homenaje tradicional para convertirse en una celebración viva de su obra, su vigencia y su impacto en nuevas generaciones de lectores.

Lejos de limitarse a la conmemoración, la campaña “Mario Vargas Llosa, legado infinito”, se plantea como una celebración integral que combina prestigio literario, activación cultural y proyección comercial, reforzando el posicionamiento de Vargas Llosa como un clásico vivo cuya obra sigue dialogando con el presente.

Un homenaje en la ciudad que también habita su literatura

Las actividades se desarrollarán en Miraflores, escenario recurrente en la narrativa del autor, convirtiendo al distrito en un espacio de encuentro entre ficción, memoria y lectores.

La programación inicia el jueves 26, a las 5:00 p.m. , se realizará una lectura colectiva en el Parque Chino de Miraflores, donde destacadas figuras del mundo editorial y periodístico darán voz a fragmentos emblemáticos de su obra, en un acto que busca acercar la literatura al espacio público.

Y desde el viernes 27 al domingo 05 de abril, podrán disfrutar de la exposición fotográfica “Mario Vargas Llosa, legado infinito” , en el pasaje Los Pintores, frente al Palacio Municipal de Miraflores. La muestra propone un recorrido visual por la vida y obra del Nobel, revelando momentos clave de su trayectoria literaria y personal.

Además, el mismo viernes 27 a las 6:00 p.m. , el Salón Consistorial de Miraflores será sede del conversatorio “El legado de Mario Vargas Llosa” , con la participación de destacadas voces del cine y la literatura contemporánea como: Lucho Llosa, Jeremías Gamboa, María José Caro, Rosario Yori y Luis Rodríguez Pastor, reflexionarán sobre la influencia, vigencia y complejidad de su obra.

Una obra que sigue marcando generaciones

Autor de novelas fundamentales como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo, Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010, consolidando una trayectoria que ha explorado el poder, la libertad individual y las tensiones sociales en América Latina. Traducido a más de 30 idiomas, su obra continúa siendo leída, estudiada y reinterpretada, confirmando su lugar como uno de los grandes narradores de nuestro tiempo.

Para más información sobre VARGAS LLOSA y toda su bibliografía, los lectores pueden ingresar a www.penguinlibros.com/pe/ y las redes de PENGUIN PERÚ.

TE PUEDE INTERESAR