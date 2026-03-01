Catorce crucigramas llegan a tus manos en un suplemento impreso en papel periódico listos para ser solucionados por toda la familia y que Diario Correo de Piura te regala hoy.

Es un encarte totalmente a colores y muy bien ilustrado, y lo recibirás gratis por la compra de tu matutino desde las primera horas, un pasatiempo para grandes y chicos.

Diario Correo, pensando en los amables lectores, les trae esta sorpresa en una edición única y especial todos los domingos sin costo adicional, diseñado exclusivamente para llevar alegría y entretenimiento.

PUEDES VER: Mañana podrás gozar de una gran crucimanía que te regala Diario Correo

PASATIEMPO

Los crucigramas nos aportan muchos beneficios para nuestra salud y desde sus inicios evidenció que era un verdadero desafío intelectual. Actualmente se sabe que son una herramienta poderosa para aliviar el estrés y mejorar la memoria.

En un mundo cada vez más acelerado, donde el estrés no distingue edades, este rompecabezas de palabras ofrece un respiro, un momento de tranquilidad y de concentración.

Al resolver un crucigrama, la persona se sumerge en un mar de palabras y de ideas, dejando de lado las preocupaciones y tensiones cotidianas. Además, los crucigramas son un excelente ejercicio para la mente porque desafían la capacidad para recordar información, fortaleciendo la memoria.

Varios expertos en neurociencia y psicología identificaron múltiples beneficios asociados con su práctica regular. Aunque muchos especialistas recomiendan introducirlo en edades tempranas para desarrollar habilidades lingüísticas y de razonamiento, es en la adultez, donde este pasatiempo cobra mayor importancia debido a su potencial preventivo frente al declive cognitivo.