La crucimanía es un reto de palabras que pondrá a prueba tu ingenio. Diario Correo te regala un encarte con crucigramas donde, llenar casillas vacías nunca fue tan divertido.

Mañana domingo, nuestro matutino te regala un suplemento de 16 páginas llenas de entretenimiento a todo color e impreso en papel periódico ideal para toda la familia con ediciones 9 y 10 producidas por “Otro Rollo”, para todos sus amables lectores.

Con este encarte se busca estimular el conocimiento con temas de interés general, y los puedes adquirir con nuestro matutino en forma gratuita, desde tempranas horas en los quioscos. Este no se venderá por separado del diario.

BENEFICIOS

Los crucigramas son un pasatiempo bastante popular que afinan el cerebro e incrementan el vocabulario. Se puede empezar por los “fáciles” y terminar por los “difíciles”.

Llenar los crucigramas reduce el estrés ya que funciona como una forma de entretenimiento relajante que permite desconectar de las preocupaciones diarias. Además, aumenta la concentración, pues la mente se enfoca en una sola tarea, alentando la perseverancia al intentar resolver pistas difíciles.

Los estudios científicos demuestran la gran cantidad de beneficios que tiene resolver crucigramas y desafíos matemáticos. Estos pasatiempos estimulan áreas relacionadas con la memoria, el lenguaje y la atención.