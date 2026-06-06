Fue increíble y conmovedor ver cómo personas que no han visto nunca los monumentos de Piura, tocando las piezas y reconstruyendo en su imaginación, conocieran a través del sistema braille parte de la historia del Perú.

La sala de invidentes de Piura recibió cuatro esculturas 3D, hechas exclusivamente para estas personas además de la donación de textos braille referente a su historia.

La inspiración de Romina y Rodrigo Rueda Paiva, dos jóvenes piuranos que residen en Lima y que pertenecen al Club Leo Juventud en Acción Ignacio Merino Múñoz, entregaron las cuatro primeras piezas para la sala de invidentes de la Municipalidad de Piura.

Se trata del Almirante Miguel Grau, la heroína “La Pola”, la maqueta táctil de Machu Picchu y el Lanzón Monolítico de Chavín.

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REALIDAD

“Fue una alegría inmensa y un momento mágico, haber servido a la comunidad invidente. Nos ha abierto los ojos a una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Fue una profunda emoción ver el entusiasmo y la ilusión con la que ellos tocaban cada pieza y cómo, a través del tacto, hacían volar su imaginación ”, señaló Rodrigo.

Además, enfatizó que se ha demostrado que la tecnología no sólo sirve para avanzar hacia el futuro, sino para conectar corazones y derribar barreras que parecían imposibles de superar y que la inclusión no puede quedarse en el papel, requiere acción.

“Esto nos confirma que viven alejados de los monumentos porque la cultura en el país siempre ha estado diseñada solo para ser vista. Este proyecto nos hizo entender que no estábamos entregando solo un objeto de plástico, sino una llave hacia su propia identidad nacional ” , señaló Romina, quien es también la reina Leo.

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MUESTRA ITINERANTE

“Hasta ahora, las cuatro primeras piezas han sido financiadas en su totalidad ahorrando nuestras propinas, pero queremos que esta muestra crezca, pues tenemos en mente modelar e imprimir muchas más figuras de nuestra riqueza arqueológica e histórica, como el Señor de Sipán o Francisco Bolognesi” , indicó Rodrigo.

También manifestaron que el objetivo es que esto no se quede en una sala fija, sino convertirlo en una muestra itinerante que pueda viajar a colegios especiales e instituciones que reúnan a personas ciegas en todo el país.

“Aprovechamos este espacio que nos brinda diario Correo para invitar a empresas y ciudadanos a sumarse como aliados estratégicos para financiar más materiales e impresiones. Como Club Leo, seguiremos en paralelo con nuestras campañas tradicionales de prevención del glaucoma y salud visual”, sentenciaron.

Para finalizar, los jóvenes dejaron un mensaje a los jóvenes a que no subestimen el poder de sus ideas ni de sus acciones. “Los invitamos a mirar a su alrededor con empatía, a identificar las necesidades de su comunidad y a usar sus talentos —ya sea la tecnología, el arte o las ciencias— para construir una sociedad más inclusiva” , dijeron.

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LA SALA PIURANA

Para la directora de la Biblioteca Municipal Ignacio Escudero, Isabel Yarlequé, la donación representa la posibilidad de subsistir y democratizar el acceso a la información “representa romper las barreras para personas con baja visión o ceguera, a acceder a la educación, la cultura y la tecnología en igualdad de condiciones con las personas con visión normal” .

También indicó que esto es sumamente importante porque permite a nuestros usuarios de la región con discapacidad visual que visitan la sala, conocer nuestros sitios arqueológicos y personajes ilustres, no solo con el tacto sino a través del texto en el sistema braille que facilitará una mejor comprensión.

“Agradecemos a nuestros benefactores y rogamos por que existan muchas más personas que realmente quieran brindar esta calidad de vida y poder hacer más sencillo el conocimiento de los invidentes”, resaltó doña Isabel.

La sala de invidentes está a cargo de Jesús Ordinola. Es un lugar acondicionado para recibir a 20 o 30 personas, donde se aprende la tecnología braille, para facilitar la autonomía y acceso a la información de personas con material bibliográfico, aunque le falta implementación.

Los jóvenes persiguen el sueño de consolidar una Red Nacional de Museografía Táctil y llevar la muestra a todo el país. Piezas similares fueron entregadas a la Sala de Invidentes de la Biblioteca Nacional.