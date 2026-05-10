La inspiración de Romina y Rodrigo Rueda Paiva llega para quedarse con las personas invidentes de Piura. Gracias a un proyecto darán a conocer los principales monumentos que tiene Piura a través de la donación de textos braille y esculturas 3D de La Pola y el Almirante Miguel Grau.

Los textos braille y las esculturas táctiles han sido diseñadas específicamente para el conocimiento de las personas invidentes, reconociendo la importancia de descentralizar el acceso a la cultura y la identidad nacional a las personas con dificultad visual.

Estas piezas las recibirá en donación la Biblioteca Municipal Ignacio Escudero de Piura y la Biblioteca Nacional del Perú.

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HISTORIA

“Todo nació en un viaje, estábamos como turistas admirando los monumentos y estatuas de nuestra historia y de pronto nos preguntamos, ¿cómo hace una persona ciega para conocerlos? Identificamos esa necesidad y decidimos que la tecnología debía ser el puente. Así llegamos a la impresión 3D, una herramienta que nos permite replicar la historia para que pueda ser “leída” con las manos a través del sistema Braille" , contaron los autores.

Teniendo este panorama, tomaron fotografías detalladas de los monumentos, capturando cada ángulo para ser fieles a la historia.

“Trabajamos de la mano con un especialista en impresión 3D para transformar esas imágenes en modelos digitales, hubo control de calidad para asegurar que cada detalle —como los galones del uniforme de Grau o las facciones de “La Pola”— fuera correctamente percibido a través del tacto”, indicaron.

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ASESORÍA

Para ello, contaron con la asesoría de Gilberto Morales y Jhon Hinostrosa, dos personas con discapacidad visual. “Ellos fueron nuestros “ojos”' en las manos. Gracias a sus comentarios, hicimos ajustes en las texturas y relieves hasta que la pieza quede realmente funcional ”, precisaron.

La propuesta cayó bien entre los invidentes para conocer la cultura piurana, mostrando felicidad y gratitud. “Ellos nos han confirmado que viven una realidad muy dura, alejados del conocimiento de ver físicamente lo que existe alrededor, conocen de los monumentos, solo por referencia”, contaron.

Asimismo, señalaron que las personas invidentes les comentaban que el material en Braille sigue siendo escaso y la brecha de acceso a la cultura es todavía muy amplia. “Al tocar las esculturas de Miguel Grau o La Pola, muchos sentirán por primera vez esa conexión real con la historia de Piura”, indicaron.

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LOS AUTORES

Rodrigo Rueda Paiva (14 años), es ​vicepresidente del Club Leo Juventud en Acción Ignacio Merino Muñoz, combina su vocación de servicio con un gran interés por la innovación tecnológica aplicada al impacto social.

Su hermana Romina (12 años) fue Reina del Club, su liderazgo se caracteriza por una mezcla de empatía, creatividad y un compromiso con la inclusión social, lo que la ha convertido en la principal impulsora de la iniciativa de donación de material 3D a nivel nacional.

“Esperamos que este sea el primer paso para crear una Red Nacional de Museografía Táctil . No queremos detenernos en Miguel Grau; nuestra meta es replicar este modelo con figuras más icónicas de nuestra historia. Queremos que una persona invidente pueda descubrir con sus manos la majestuosidad del Señor de Sipán , la complejidad mística del Lanzón Monolítico de Chavín o la gallardía de Francisco Bolognesi ” , sentenciaron.

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ALTRUISTAS

Romina y Rodrigo viven en Lima, pero tiene conexión con Piura, les une la misma vocación de servicio que aprendieron de sus abuelos en Piura. Este proyecto nació acá y hoy buscan que sea un puente de inclusión para todo el país.

“Nuestros abuelos tienen más de 30 años como socios activos, por lo que hemos crecido viendo de cerca su labor social y su entrega. Nos involucramos plenamente en sus proyectos. Para nosotros, cada socio no es solo un colega de voluntariado, los sentimos como nuestra propia familia ”, dijo la Leo, Dajhana Paiva Olaya.

“El servicio no tiene edad. Queremos motivar a otros jóvenes a que no esperen a ser adultos para cambiar su entorno; nuestras ideas de hoy pueden cerrar brechas de siglos. No nos detenemos; trabajamos de manera integral en varios aspectos, nuestro compromiso es estar presentes donde haya una necesidad y los invidentes son uno de ellos”, sentenció Dajhana.