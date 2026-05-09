En el “Mes de los Museos” se realizarán diversas actividades, entre las que destacan el taller “Crea tu pieza en arcilla” dirigido a los alumnos de Instituciones Educativas y que estará a cargo de Piero Estrada, a desarrollarse el miércoles 14 en la explanada del Museo Vicús.

Las actividades programadas por este centro de la cultura piurana han sido denominadas “Museos uniendo un mundo dividido”.

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ACTIVIDADES

El viernes 15 habrá una demostración en vivo “El secreto de los huacos silbadores de la Cultura Vicús” a cargo del arqueólogo James Huancas.

Al día siguiente, un recorrido turístico que comprende los museos Miguel Grau, MUCEM y casonas históricas de la plaza de armas, que estará a cargo de la arqueóloga Deyvi Saavedra (del plan de gestión y activación del patrimonio cultural).

Para los amantes de las culturas antiguas, la Sala de Oro del Museo Vicús abrirá sus puertas de 9:00 am. a 3:00 p.m. del lunes 18 para que todos puedan admirar las piezas que nos dejaron nuestros antepasados, evento en coordinación con la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura en Piura.

Ese mismo día, en la explanada del museo el evento “La cultura está viva”, habrá performance de pintura y escultura con participación de artistas plásticos y danzas del taller folclórico de la Universidad César Vallejo.

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DÍA CENTRAL

El miércoles 27 se realizará un mantenimiento a la tumba del gran artista piurano de talla internacional Felipe Cossio de Pomar en el cementerio San Teodoro.

En el día central (jueves 28), se desarrollará un conversatorio en el Día Internacional de los Museos a cargo del Dr. Pablo Sebastián y Lic. Cristhian Ríos, quienes disertarán en la Pinacoteca Municipal y posteriormente una visita a la sala Cossio del Pomar.

Las actividades se cierran el sábado 30, a las 7:30 p.m., con el Festival fotográfico “Exuvia” en la sala de artes visuales, con participación de alumnos de la UPAO y el Museo Vicús, bajo la subgerencia de Marleny Malara, jefa del museo y representante de la Subgerencia de Cultura de la MPP.