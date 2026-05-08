Hoy, desde las 7:30 p.m., en el Museo Municipal Vicús se inaugura la exposición “Kikin Máskara”, propuesta artística cargada de identidad, simbolismo y exploración cultural a cargo del artista Joseph Figueroa.

“No es solo una muestra estética, sino una experiencia que gira en torno a la máscara como lenguaje, el cual no es únicamente un objeto decorativo, sino que representa lo oculto, lo ritual, lo ancestral y también lo contemporáneo” , dijo la artista Elizabeth Castro, promotora del evento a través de la Asociación Cultural Nair & Nap.

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TRADICIONES

Más adelante, contó que la exposición también aparte de activar la escena cultural, da visibilidad a artistas y fortalece el vínculo entre arte y comunidad.

“ En una ciudad como Piura, donde conviven tradiciones profundas con nuevas corrientes artísticas, esta exposición dialoga entre lo popular y lo experimental, “Kikin Máskara” no solo se mira, se interpreta, se siente y, en muchos casos, te confronta” , recalcó.

“Pero también resalta tradición, donde las fiestas, rituales y expresiones simbólicas propias del Perú y de América Latina, se ven representadas. Además, hay expresión contemporánea con técnicas actuales, generando un puente entre pasado y presente y se presta a juego y transformación, donde el espectador se enfrenta a rostros que pueden ser lúdicos, inquietantes o profundamente emotivos”, concluyó la artista.

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PARTICIPANTES

Estarán presentes: Daniel Maza, Teodolinda Portilla, Yair Castillo, Alexander Arrunátegui, Bruno Velit, Paola Jessen, César Calle, José Saldarriaga, Guiliana Farfán, Carlos Fernández, Richards Farfán, Lidia Lima Cucho, Miguel Ancajima, Eduardo Ramos, Nadia Rojas, Miguel Angel Velit, Spencer Purizaca, Caleb Hernández, Lucero Urdiales, Mónica Moscol y Francisco Valverde.

Cabe resaltar que Joseph Figueroa, más conocido en el mundo artístico como “Yosef Maker”, domina la pintura, escultura, muralismo, fotografía e ilustración digital. Es egresado de la Escuela de Bellas Artes Ignacio Merino y cuenta con exposiciones en diversas partes del Perú, así como en Barcelona y Madrid y en Berlín.