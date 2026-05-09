Con muchos regalos, flores, agasajos y mensajes de cariño por el Día de la Madre, varias instituciones y entidades públicas y privadas honraron el amor incondicional y el pilar fundamental que representan las madres, a fin de fortalecer lazos y reconocer su dedicación, fortaleza y dedicación.

De esta manera se vivió como preámbulo al día domingo, fecha de mucho significado para el mundo entero para agradecer el inmenso amor que profesan hacia los hijos y que se merecen no ser agasajadas hoy día, sino todos los días del año.

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AGASAJOS

La “Reyna del hogar” fue el centro de atención de diversas empresas, autoridades, municipios e instituciones educativas, donde les brindaron poesías, cantos y bailes, alegraron sus corazones e incluso les hizo derramar algunas lágrimas.

Incluso en la IEI. 010 de Los Algarrobos, las madres protagonizaron un acción llena de patriotismo al recorrer los ambientes portando el pabellón nacional junto a sus hijos, en el homenaje que le tributaron por su día.

Mañana domingo los hijos se reunirán a su alrededor para resaltar ese don de sabiduría que tiene las madres para con ellos y hacerlas partícipe de ese amor que le profesan y que ella les inculcó desde pequeños.

Otros irán hasta los camposantos a honrar en las tumbas al ser que dejaron este mundo prematuramente.