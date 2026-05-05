Nadie quiere quedarse sin regalarle algo significativo a la madre en su día, por ello recorren mercados y centros comerciales en busca del mejor regalo para el ser más sublime de este mundo.

A escasos cinco días de celebrarse el Día de la Madre, los piuranos optan por comprar flores, regalos de porcelana, artefactos domésticos, utensilios, celulares, ropa y zapatos, con el fin de agradar a mamá este domingo.

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DECORATIVOS

Para adornar la casa o las tiendas, los comerciantes ofertan globos, guirnaldas, cortinas de corazones con llamativos mensajes, además de porta mesas y tazas con el nombre de la madre querida.

Además los pobladores acuden a los mercados en busca de ropa para regalarle al ser querido o a las zapaterías para comprar calzado, lo más llamtivo son la artesanía de porcelana dedicada a mamá con antiquísimas profesiones.