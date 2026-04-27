“Con amor para mamá”, se denomina el festival gastronómico que se realizará el jueves 8 de mayo, de 10;00 a.m. a 4:00 p.m. en el centro cívico La Paloma de la Paz, para rendir homenaje al ser más sublime de la tierra.

Este evento culinario reunirá a picanterías y restaurantes de distintas provincias, que compartirán sus técnicas gastronómicas y los platos más representativos.

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FIESTA DEL SABOR

La Subgerencia de Desarrollo Turístico de la comuna piurana, previo al Día de la Madre, ha organizado el festival a través de uno de los mayores tesoros de la región: su gastronomía.

Además. el festival contará con el apoyo de la población y autoridades para rendir pleitesía a la madre y a las familias piuranas que serán parte de esta fiesta de sabor y tradición, y así revalorar la riqueza culinaria que identifica a la región.

Cabe señalar que el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo en todo el mundo, para honrar a ese ser querido que guarda en su vientre por nueve meses al nuevo ser, a quien brinda su protección maternal.