La obra teatral James Brown usaba ruleros, escrita por la dramaturga francesa Yasmina Reza y dirigida por el actor y director peruano Alberto Isola, se presentará desde el 30 de abril hasta el 21 de junio en el Teatro de Lucía.

La temporada se realizará de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. en el recinto ubicado en la calle Bellavista 512, en el distrito de Miraflores.

Una comedia contemporánea sobre identidad y libertad

La propuesta teatral aborda temas vinculados a la identidad, la libertad personal y la incomunicación familiar mediante una combinación de humor y reflexión.

La historia gira en torno a Leonel y Pascualina Hutner, un matrimonio cuya rutina se ve alterada cuando su hijo Jacobo decide adoptar la identidad de una estrella del pop. Ante la imposibilidad de comprender su decisión, sus padres optan por internarlo en una clínica psiquiátrica dirigida por una terapeuta poco convencional.

En ese entorno, el personaje entabla amistad con Felipe, un joven que enfrenta un conflicto relacionado con su identidad racial, generando una reflexión sobre los límites de las normas sociales y las expectativas familiares.

Elenco reúne a reconocidos actores nacionales

El montaje cuenta con las actuaciones de Sandra Bernasconi, Pold Gastelo, Mónica Rossi, Sergio Armasgo y Eduardo Pinillos, quienes interpretan personajes que transitan entre el humor, la melancolía y la reflexión.

El director Alberto Isola explicó que la obra busca generar preguntas sobre la identidad y la forma en que las personas construyen su propia imagen.

“¿Quiénes somos en realidad? ¿Cómo construimos esa cosa tan elusiva que llamamos identidad? (…) Reza ha creado una pequeña fábula moderna que lanza preguntas fundamentales a espectadores de un mundo cada vez más desconcertante”, señaló.

Entradas disponibles con preventa especial

Las entradas para la temporada se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, con una preventa especial de S/ 40.00 hasta el 30 de abril y funciones populares los jueves desde S/ 45.00.

La obra se presenta como una reflexión contemporánea sobre la libertad individual y el deseo de ser uno mismo en un entorno social cambiante.