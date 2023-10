Generalmente se presume que para ser escritor hay que estudiar licenciatura en Letras, en Educación o en Comunicaciones. Por supuesto, se proyecta que dentro del plan de estudios se revisarán los arquetipos literarios, la literatura universal, hispanoamericana y peruana. Además, se advierte la conformación de los talleres de creación literaria en los géneros de cuento, poesía y novela. Actualmente, se organizan talleres de edición literaria. Obviamente, el objetivo es formar escritores capaces de entender, analizar e interpretar textos literarios. Objetivamente, se estima que entiendan las propuestas innovadoras en áreas humanísticas que contribuyan al crecimiento de una sociedad multicultural y globalizada. No obstante, existen y perduran escritores que, teniendo formación universitaria en otras disciplinas y con otro ejercicio profesional diario, siguen creando, publicando y expandiendo su mensaje. De ese perfil de escritores tenemos ejemplos universales, hispanoamericanos, peruanos y liberteños.

Abogado y médico

En nuestra región La Libertad, entre otros casos, tenemos el suceso del abogado Manuel Javier López Méndez, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo y trabaja como fiscal provincial en La Libertad. Perteneció al grupo literario «Literalma», de su alma mater, y publica sus escritos en la revista “Luz entre palabras”. Paralelamente, contamos con la participación del médico Darling Pérez Oliveira, quien tiene especialidad en Ginecología y Obstetricia y trabaja en un importante hospital de la localidad. Ambos son destacados profesionales ejerciendo sus disciplinas y, superando horarios laborales se dan tiempo para desarrollar su vocación literaria. Así, Manuel Javier López Méndez divulgó “Orgasmos definitivos” (2022) y Darling Pérez Oliveira publicó “Cuentos médicos” (2021), libros que comentamos en esta oportunidad.

Orgasmos definitivos

James Quiroz en el prólogo cita a Octavio Paz en su “Erotismo y amor. La llama doble de la vida”, ahí el fuego original y primordial hacía arder al hombre hasta convertirlo en hoguera. Agrega Quiroz que, “el libro arrastra el oleaje de la divinización de la musa, la ideación de la pérdida y la ausencia, la recreación del olvido”. Otrora a Eros se le representaba desde dos perspectivas: el dios hermoso que provocaba el amor en quienes tocaba con sus flechas, y también como la bestia innombrable a la que los dioses temían. “Orgasmos definitivos” contiene poemas desde ambas perspectivas del amor. Con lenguaje sencillo, directo, lírico, nos brinda versos asequibles que dibujan a la amada desde la luz siempre brillante del poeta enamorado. No todo es celebración, a veces, denota ausencia por lo mismo que lucha contra el olvido desde su enamoramiento y emoción. En el contenido obran metáforas desde la vida intensa, superando al tabú: “VII, Trepar hasta el cadalso de tu piel/ y morir intensamente de vida eterna, / escribir poemas como un loco/con mi lengua de áspid real/sobre el cielo raso de tu dermis o/ escribirlos como un maldito ebrio de lujuria/ hasta llegar al orgasmo definitivo. ¡Poesía!” (p. 19). En suma, es un esperanzado canto al amor, a la pasión, a lo femenino y a la muerte. López Méndez también escribe cuentos, ensayos y trabajos académicos de su especialidad.

Cuentos médicos

Darling Pérez Olivera inicialmente publicó un libro de micropoesía con interesantes “demonios” y con los cuales irrumpió creando expectativa en el panorama local, en el cual se viene posicionando como un escritor perseverante tal como lo demuestra en su primer libro de “Cuentos médicos”, todos ambientados en aquel espacio trascendental para todos: el hospital. Son doce historias convertidas en narraciones que lo presentan a su autor como un narrador de cuentos breves pero intensos. Nadie mejor que él, para personalizar y transferir el sentimiento humano desde los pacientes y familiares azotados por la enfermedad, el dolor y la tragedia, que no diferencian edad ni sexo. Narradas con amenidad y conveniente precisión. Denota técnicas narrativas como en el cuento el “Círculo de Vida”, donde encontramos un personaje en primera persona que empieza a tener varios flashbacks y atesora su espacio personal (p. 51). Es un libro esencial y humano para quienes hemos visitado o habitado en un hospital. Ahí, se siente próxima a la muerte. Todos los ciudadanos (as) que hayan pasado más de una noche postrados en la camilla, se pueden identificar con las historias y emociones contenidas en este breve, pero intenso libro de cuentos, basado en hechos reales, anécdotas y experiencias humanas. El escritor Darling Pérez tiene un lenguaje directo, sencillo y asequible hacia lectores e incluye a sus textos ilustraciones que hacen más didáctica su narrativa. No en vano lleva el prólogo del reconocido Pierre Castro.

Coda

Es valorable la escritura y trasfondo de ambos libros, pues son los resultados del diario trabajo literario ad honorem que destacamos, viniendo desde la sensibilidad y dedicación de un fiscal y un médico; porque a sus autores les ha demandado concentración, dedicación y esfuerzo. No obstante, sus especialidades de carrera, sus obras literarias se van posicionando. Enhorabuena.

