El último viernes se presentó el libro Jaque al silencio del poeta Antonio Guevara Escobar, el mismo que cursa actualmente estudios en la Universidad Nacional de Trujillo y es exalumno de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas de la UNT.

Vale precisar que este joven se preparó desde los 14 años en los talleres de creación literaria del conocido proyecto Poesía Joven de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que dirige el escritor trujillano Manuel Medina Velásquez hace más de dos décadas.

El evento cultural, que tuvo como marco un auditorio de alumnos de secundaria de este colegio, contó con la presencia de las autoridades del plantel, así como la de los escritores de la región Dina Amada Sánchez Baca y Manuel Medina, quienes vertieron comentarios en torno al libro y el autor. Se informó asimismo que la obra de este poeta de 18 años de edad será incluida en el plan lector de la institución educativa mencionada.

“Recuerdo aquellas sesiones en la azotea del Teatro Municipal. Ahí me percaté, mirando los techos viejos de las casas antiguas de la ciudad, que Trujillo tiene mucha nostalgia y es justamente ahí donde escribí el poema Las calles de Trujillo, que dice un poco así: “(…) Se ven iglesias de las que Dios huye/ antes blancas, relucientes/ dañadas por el sol opaco y el hombre inútil./ Me veo pequeño, inocente/ arañado por el viento/ veo mis pies y manos destinados a sufrir/ el mismo destino de las calles de Trujillo. El poemario trata sobre tantas cosas que atañen a la existencia del hombre; creo que es un buen puñado de textos escritos en los últimos tres o cuatro años. Sé que la madurez me traerá más poemas”, comenta Antonio Guevara Escobar.

A su turno de la presentación, el Director del Proyecto Poesía Joven, Manuel Medina Velásquez, inició su improvisado saludo de la siguiente manera: “No es gratuito que un futuro parasitólogo haya decidido escribir un libro sobre la azarosa existencia de los seres humanos. Como tampoco es gratuito que siendo músico se haya dejado seducir por la música que entrañan los versos. Pero hay que decir, cómo no, que ya el joven autor llevaba una poderosa predisposición genética para literatura siendo como es, nieto de Antonio Escobar Mendívez, uno de los referentes de la Poesía Regional…”

Trascendió que ya va como una decena de jóvenes autores que ha publicado y presentado libros de modo personal y que se formaron en el proyecto cultural referido. Hay también un importante porcentaje de jóvenes que se inclinaron por la docencia y estudios literarios, descubriendo su vocación en el seno de esta valiosa iniciativa.