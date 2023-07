El abogado y maestro Víctor Hugo Chanduví Cornejo presenta su libro Presencia Continua,en donde muchos de sus poemas son verdaderas oraciones laicas en la que plasma su espíritu religioso.

“Presencia Continua es una recopilación de cuatro poemarios anteriores y estos poemas tienen que ver con un mensaje de redención del hombre en este mundo terrenal y lleno de dificultades, pero que siempre hay una esperanza de salir a flote, adelante y recreando una serie de acontecimientos que suelen pasar como: el amor, la amistad, el hogar, la familia, los valores. Son oraciones laicas, hay mucha espiritualidad en mis poemas, soy un creyente en Dios, no militante, pero sí creo en Dios y esa perspectiva justamente tiene que ver con la presencia de Dios y considero que Dios está en todos y cada uno de nosotros, en nuestro corazón”, indicó.

Su nueva producción literaria está enfocada en el amor, la amistad y el perdón.

“En el poemario hay un cántico al amor, a la amistad, al perdón y a seguir avanzando para lograr un mundo mejor en una naturaleza menos contaminada y en la redención del ser humano”, resaltó.

Presentación

La presentación del poemario será hoy, desde las 7:00 de la noche, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), situado en el pabellón E. Los comentarios estarán a cargo de los poetas Bethoven Medina Sánchez y Bruno Cépeda Ruíz.

“Como soy docente de la facultad de Derecho, el actual decano Raúl Lozano está haciendo la invitación a la presentación de este poemario. El evento será a las 7:00 de la noche y es una invitación abierta no solo para los docentes, alumnos, sino para toda la comunidad. Los comentarios estarán a cargo de dos poetas interesantes, mis amigos Bethoven Medina y Bruno Cépeda”, refirió.

Su influencia

El reconocido catedrático destacó que su producción literaria se vio influenciada en el poeta César Vallejo y en la Biblia.

“Me ha influenciado Vallejo y la Biblia. Para mi Vallejo me ha influenciado mucho, pero no es que lo haya copiado a Vallejo, sino he comprendido su filosofía poética. Todos los que escribimos poesía transitamos y jugamos con las palabras, no hay una palabra que no se repita como es el amor, pasión por la tristeza, las lluvias, el amor fallido, el amor perdido. etc.”, remarcó.

También nos contó que le gusta mucho Pessoa, Neruda y Amado Nervo.

“En el espacio y tiempo histórico en la cual se da y uno empieza a pulir la cantidad de fragmentos que va construyendo, guardando y armando, obedece también al momento que uno finalmente trata de dar fin a esa composición”, remarcó.

Víctor Chanduví resaltó que su poemario emplea un lenguaje coloquial para que así el lector se identifique con la obra.

“El que te corrige, a veces te sugiere palabras, pero que tiene que ver con la rima, pero a veces le quita la fuerza que le quieres dar y puede ir en contra el propio lenguaje; entonces, tomamos la licencia de no respetar, digamos una estructura poética y darle un verso libre. Yo creo que el éxito es un lenguaje muy común, coloquial, ese lenguaje, porque quiero que la gente que lo lea se identifique y lo pueda comprender. En esa palabra sencilla, hay mucho mensaje filosófico”, dijo.

Asimismo, dejó un mensaje para los jóvenes escritores liberteños.

“Hay jóvenes talentos, semilleros, por ejemplo, en La Esperanza y Florencia de Mora, y que buscan abrirse camino y el apoyo es fundamental”, puntualizó.

Sobre el autor

Chanduví Cornejo es abogado y maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, posee el título de maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho otorgados por la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Asimismo, es catedrático en la UPAO, donde ha sido director de la Escuela de Posgrado y decano de la Facultad de Derecho.