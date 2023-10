Un mundo de reinos imaginarios en los que reyes, princesas y plebeyos viven apasionantes y enrevesadas historias, fueron los que a través de la plataforma Wattpad escribía desde hace algunos años la colombiana Karine Bernal Lobo. La aplicada estudiante de Psicología nunca imaginó que la gran legión de lectores que seguían sus relatos terminarían por despertar el interés de Editorial Planeta, que le propuso publicar en versión impresa, “El Perfume del rey”, su historia de Emily Malhore, hija de los perfumistas más famosos del reino de Mishnock.

De Wattpad al mundo de las editoriales, el cambio es drástico, especialmente en lo que se refleja a los plazos de entrega, ¿cómo lo has ido manejando?

En Wattpad, uno actualiza cuando tiene tiempo y a los lectores tú les dices, paciencia, la próxima semana, pero claro a una editorial no les puedes decir eso. Es difícil ajustarse porque ya tienes un ritmo libre, pero una editorial te ponen un contrato y tienes que comportarte como una autora profesional.

Además, escribir en la plataforma no genera más expectativa que saber si le va a gustar a alguien lo que escribes, sin exigencia alguna.

Exacto, en cambio trabajando para una editorial tienes presión, debes ser bueno en ventas, tienes que dar entrevistas. En lo otro estás encerrada en tu casa detrás de una pantalla.

¿No te ha provocado ansiedad dar ese salto de la plataforma a una editorial?

Algunas veces, claro, en Wattpad tienes tu público, pero cuando sales de allí, tienes un público que no leen en Wattpad, que es un poco más rudo con sus críticas y eso como que te genera un poquito más de tristeza y ansiedad. A veces las críticas son muy duras y suele pasar que te catalogan, como que si viene de Wattpad tu libro, no vale la pena, entonces suele sentirse un poquito fuerte eso.

Finalmente los que deciden el éxito de un escritor son los lectores, no la crítica. Por eso yo no los leo, porque tú obviamente no vas a debatir eso, quien tiene un mal comentario que hacer es totalmente válido, uno no se va a poner a pelear con quien lo afirma. A mí me pasa igual, yo tengo libros que he leído que son muy famosos y no me han gustado nada. Y hay libros que no son nada famosos, y yo digo esto es una joya, esto es arte. Cuando publicas, tienes que estar dado a tener presente eso, nunca vas a tener un cien por ciento de aceptación.

¿Cómo te enfrentas al proceso de creación de tus historias? A veces, cuando sueles caer en bloqueos y estás como nublada, no sabes por dónde seguirla es muy difícil escribir. En el caso de mis historias, además tienes que ser muy organizado, planear muchas cosas porque como son varios libros, hay situaciones que pasan en el primer libro que deben tener sentido en el segundo. Debes pensar mucho y con calma lo que vas a escribir, qué te vas a inventar y que tenga coherencia y lógica.

El oficio se aprende en el camino, en la práctica.

Totalmente, es un aprendizaje constante, crecimiento con errores, el volverte a levantar, para poder llegar a una editorial como es Planeta. Cuando vienes de Wattpad, primero tienes que ser relevante en Wattpad, es como un paso antes, es como un océano, como siempre lo digo, de muchos peces que son las historias, y hay que hacer crecer esos peces a cierto nivel de ese océano, donde las editoriales llegan a pescar y dicen, me llevo a este pez.

¿Alguna semejanza con Emily, la protagonista de tu novela?

Ella es mi mi antítesis, yo quise hacer con ella lo que no soy. Emily es una niña muy paciente y yo no tengo tanta paciencia, lamentablemente, ella tiene como una visión del mundo muy rosa, yo todo lo contrario. Ella fue muy protegida por su familia, hasta que la empujan al mundo y ve que el mundo es cruel, y la gente es mala y que los reyes a los que siempre le dijeron tienes que respetar son quizás los malos y el malo al que debe temer, no lo es.

Un escenario que es como la vida misma. Y vamos viendo cómo ella crece, evoluciona, cómo se equivoca y se cae, y Emily nos va dejando muchas enseñanzas de cosas que vive, terribles, pero también hermosas como el amor, que siempre ennoblece al que lo siente.