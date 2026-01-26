Descubren cómo la música transforma la vida de los niños y jóvenes, a través de la Camerata Académica y la Orquesta Sinfónica Infantil de Piura, que ofrecen cursos en este verano.

Hay clases divertidas, dinámicas y didácticas, presenciales y virtuales, que impulsan su creatividad, para mejorar su conducta y fortalecer su desarrollo integral en todos los niveles.

Se brindan las especialidades de violín, guitarra, piano, canto, batería, flauta dulce, coro, chelo. Además, se incluyen asesorías permanentes, diapositivas, libros gratis, material didáctico y videos de las clases, que estarán a cargo de destacados profesionales.

LAS CLASES

“ Creemos en una educación musical desde temprana edad. Este verano contamos con clases de estimulación musical para bebés, además talleres para niños y jóvenes de 5 a 17 años, donde descubrirán el fascinante Mundo de la Música ”, señala su director Ernesto Castro Zegarra.

Además señala que los profesores que dictan los cursos son músicos profesionales, graduados de la Universidad Nacional de Música, la Escuela Superior de Folklore e integrantes de la Orquesta Sinfónica de Piura.

Los que deseen participar puedes solicitar más información a través del WhatsApp 953-896-337.