Mario Vargas Llosa decía que la novela con el paso del tiempo pierde la especificidad del testimonio, el color local, lo folclórico; pero si es una gran novela, “narra experiencias humanas compartidas por gentes de muy distintas condiciones y culturas, y eso es lo que le da universalidad (…) si una obra literaria no es universal, si no puede ser leída por lectores de otras culturas, y de otros tiempos, esa obra pasa a ser un documento sociológico de la época en que se escribió”.

Cuando pienso en la literatura que se ha escrito en nuestra región y reflexiono sobre su tradición novelística, es inevitable pensar en todo el universo narrativo de Ciro Alegría, el mejor novelista de La Libertad y uno de los mejores en la historia de la literatura peruana. Lo que Ciro Alegría hizo con novelas como “Los perros hambrientos”, “El mundo es ancho y ajeno” y “Lázaro” es insuperable hasta ahora. César Vallejo también escribió novelas y una de las más significativas es “El tungsteno”. Aunque la crítica con justa razón va a preferir su poesía, creo que esta novela es muy significativa no solo por su estructura y su lenguaje, sino también por los temas que aborda y que hoy se mantienen vigentes. “El tungsteno” pertenece a una época, pero en ciertos aspectos temáticos y estilísticos se renueva.

La novela de La Libertad: primer acercamiento

Ahora bien, no pretendo realizar un recorrido sucinto que enumere todas las novelas que se han creado en La Libertad o que han sido hechas por autores liberteños; no tengo el conocimiento necesario para realizar esta labor. Además, me aterra caer en la injusticia del olvido que deja de lado a las grandes voces. Lo que sí pretendo mostrar es un breve análisis de las novelas que han destacado en el tiempo o que actualmente forman parte del espacio visible de la novelística liberteña. Mencioné inicialmente a Ciro Alegría y César Vallejo porque son voces liberteñas que van más allá del espectro regional; hay una diferencia significativa entre estos dos autores y el resto que iré mencionando, lo cual no le resta méritos a las producciones que han venido luego.

Aunque se conoce poco de la producción novelística trujillana en el siglo XIX, sí destacan las figuras de Trinidad Manuel Pérez y Fernando Casós. Johnny Zevallos en uno de sus estudios considera al escritor trujillano Trinidad Manuel Pérez como el primer autor de las reivindicaciones sociales en el Perú. Zevallos señala que su novela “Nurerdin-Kan” constituye un documento literario importante para la historia del Perú, por ser la primera novela que registra la inmigración de chinos al Perú. Fernando Casós es el autor de “Los amigos de Elena”, una novela que en los últimos años ha cobrado protagonismo. Para Isabelle Tauzin Castellanos, “Los amigos de Elena” es una novela total, digna de la mayor valoración histórica y literaria en el panorama peruano.

Dos escritores nacidos en la primera mitad del siglo XX en La Libertad y que han destacado por su producción novelística son Isaac Goldemberg y Juan Morillo Ganoza; ambos autores, además de ser contemporáneos, han consolidado su labor literaria fuera del país. En cuanto a las novelas publicadas, Isaac Goldemberg destaca con “La vida a plazos de don Jacobo Lerner”, mientras que Morillo Ganoza lo hace con “El río que te ha de llevar”. Sobre este último, Joe Guzmán señala que uno de los grandes méritos de Morillo Ganoza consiste en “lograr un estilo maduro que representa, a través de lo fantasioso e histórico, la memoria y la identidad de un pueblo”.

La novela en La Libertad: reflexiones pendientes

Hace 25 años el escritor trujillano Santiago Merino Acevedo publicó “Los otros ojos del mar”, un libro que, desde mi perspectiva, se consolida como una de las mejores novelas escritas en La Libertad. Para Jorge Chávez Peralta, el mérito de esta novela está en el despliegue de recursos expresivos, en la espontaneidad, en el empleo de giros y matices idiomáticos de raigambre popular para reconstruir un pasado bastante lejano. Con “Los otros ojos del mar”, Santiago Merino se consolida como una de las grandes voces de la narrativa peruana; esta novela transita por las nociones de lo autoficcional, lo histórico, lo polifónico y lo real maravilloso.

A partir del año 2000 en adelante las dinámicas en torno a la creación novelística en La Libertad han cambiado significativamente y han adquirido nuevos matices. El cambio de siglo, la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la digitalización textual han propiciado nuevas formas de producir novelas que nos hacen incluso pensar en cómo se puede concebir la naturalidad de este oficio. Asimismo, los cambios sociales políticos y económicos que ineludiblemente afectan al ciudadano liberteño han gestado nuevos ejes temáticos en las novelas. En una próxima colaboración, seguiré explorando más sobre el tema, pues hay aún mucho por decir, por ejemplo, la presencia de escritoras en la novelística de La Libertad.