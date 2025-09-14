Los principales atractivos gastronómicos y las expresiones de fe que identifican al distrito de Castilla fueron presentados por la comuna local, destacando el tradicional chifle, el frito dominguero y las celebraciones de Semana Santa, que fortalecen su identidad turística y cultural.

Con ello, posicionan al distrito como lugar estratégico de la región Piura, consolidando su imagen como un destino turístico donde la gastronomía, la tradición y la fe se entrelazan para ofrecer experiencias únicas.

El chifle es un producto emblemático que representa una tradición culinaria de gran importancia para la región, cuya preparación se ha transmitido de generación en generación en hogares, mercados y celebraciones populares.

EN VALOR

Por otra parte, el frito se ha convertido en un símbolo tradicional del pueblo, que se come especialmente los días domingo. Precisamente, Castilla se caracteriza por tener buenas cocineras de este producto.

Finalmente, como atractivo turístico, el distrito de Castilla ofrece la festividad de la Semana Santa, que es uno de los eventos más significativos del calendario religioso y cultural del distrito, cuya celebración ha sido reconocida oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial mediante la Ordenanza Municipal Nº 012-2024-CDC.