El “pan con chicharón” representa lo mejor de nuestra identidad culinaria con ingredientes sencillos convertidos en una experiencia única. Es un desayuno que trasciende lo cotidiano y se convierte en tradición y que lo puede disfrutar no solo en los snacks sino también en casa.

“El contraste entre lo crocante del chicharrón, lo dulce del camote y la frescura de la salsa criolla crea una armonía que conquista cualquier paladar. Es un orgullo que nuestro pan con chicharrón esté en un lugar expectante en el Mundial de Desayunos, ya que no solo es un plato delicioso, sino también un símbolo de nuestra cultura gastronómica . Esto demuestra que la tradición peruana tiene un lugar especial en la mesa internacional ”, señaló don Rubén Zelada, empresario que se ha caracterizado en Piura por servir uno de los mejores desayunos.

A LO PIURANO

En Piura, la tradición gastronómica lo puede degustar en Café Zelada que gracias a la calidad de los insumos, la fidelidad a las recetas tradicionales desde hace décadas, mantiene el compromiso de ofrecer desayunos que respeten la esencia de lo auténtico, pero siempre con la calidez de sentirse en casa.

“ El pan con chicharrón consiste en un pan artesanal relleno con chicharrón de cerdo jugoso y crujiente, acompañado de camote frito y una salsa criolla fresca de cebolla, limón y ají. Es la combinación perfecta de texturas y sabores que lo hace inolvidable ”, refirió.

En cuanto a la preparación dijo que “el secreto está en la paciencia y el cariño con que se prepara. El chicharrón se cocina a fuego lento para lograr que sea tierno por dentro y dorado por fuera. El camote se fríe en el punto exacto para mantener su dulzura natural, y la salsa criolla se hace siempre fresca. Todo ello se une en un pan recién horneado que completa la experiencia”.

Este platillo tiene un profundo valor simbólico. Es un desayuno que une generaciones y que evoca recuerdos familiares.

CON EL MEJOR CAFÉ

“ Para mí representa la identidad peruana en su máxima expresión, disfrutar y sentir orgullo por lo nuestro. Y qué mejor que compartirlo con nuestro café proveniente de Canchaque , una de las mejores zonas productoras . Es un café con aroma intenso, que lo servimos recién molido y preparado con métodos que resaltan todas sus cualidades. Creemos que un desayuno no está completo sin una buena taza de café”, dijo.

Cabe resaltar que Café Zelada es motivo de orgullo para Piura porque representa no solo la tradición cafetalera de Canchaque, sino también la riqueza de otros orígenes peruanos como Villa Rica, San Ignacio y Montero.

Pero también se enriquece con otros desayunos tradicionales como el tamal de maíz, el hígado encebollado, el lomo al jugo y diversas especialidades que mantienen viva la cocina tradicional.

Fundado en 1956 por don Rubén Zelada Sánchez en Piura, quien comenzó tostando y moliendo el café de manera artesanal, ofreciendo a los piuranos una taza fresca y de calidad inigualable. Complementó la propuesta introduciendo los sánguches de chicharrón, que rápidamente se convirtieron en un sello de la casa.