Una piurana de pura cepa, que se esmera en el día a día para brindarle a Piura lo mejor de su quehacer, para engrandecerla, y como ella dice “tenemos mucho que ofrecer a través de turismo, hagamos una Piura grande”.

La profesional nos dice, “el turismo en Piura tiene mucho por hacer, tenemos un variado patrimonio cultural, tradiciones, arqueología, monumentos, expresiones, artesanía variada de costa y sierra. Además es un lugar estratégico de encuentro para los negocios nacionales e Internacionales por la variedad de su producción, es por ello que veo a Piura en el futuro como uno de los mejores lugares turísticos del Perú”, señala .

PIURA FUTURO

Doña Lilian Seminario, tiene como profesión Licenciatura en Administración con maestría en Gestión Pública y antes de trabajar en la Municipalidad de Piura, se dedicó a la moda y el diseño.

“Llevo 23 años de servicio y he recorrido muchas áreas en las cuales he ocupado varias jefaturas, como jefa de Atención al Ciudadano, Despacho de Alcaldía, jefa de Asuntos de Consejo, División de Turismo y ahora Subgerente de Desarrollo Turístico”, menciona.

Doña Lillian, ve mucho más lejos, “esta gestión del alcalde Gabriel Madrid entre sus políticas de desarrollo promueve el Turismo en Piura, ya que incrementa el crecimiento económico y ayuda a reducir la pobreza. Tabaja conjuntamente con los artesanos que vienen siendo capacitados en temas de marketing, contabilidad y desarrollo personal, a fin de hacerlos competitivos.

MUJER

Lilian viene de una familia católica cristiana, admira a sus padres por su tesón y mucha sabiduría, “ me eduqué en Piura y luego hice mis estudios superiores de medicina en la Universidad de La Plata Argentina, no terminé mi carrera por motivos de salud . Regresé a Piura, me casé y tuve tres hermosos hijos, posteriormente estudié mi carrera que ahora ejerzo”.

Esta admirable dama piurana también ha tenido muchos retos en la vida, “pruebas de las que he podido salir de la mano de Dios, siempre confiando en su providencia, me siento bendecida por Él porque me ha dado una familia, un trabajo, un techo y muchos amigos, la vida me ha dado mucho”.

En cuanto a la mujer peruana de hoy señala que no es competir contra el hombre, ya que todo es algo más simple lo que busca la mujer de hoy, es la igualdad de oportunidades.

“Como mujer me siento orgullosa de serlo, veo que a través de los años se ha hablado mucho de la igualdad de la mujer, pero creo que no se trata de igualdad, tampoco se trata de competir contra el hombre, pues al final es el hombre el que reconoce a la mujer, es una competencia con dependencia, siempre necesita de la aceptación masculina, que hace perder a la mujer sus verdaderas características porque tiene que trabajar, luchar, conquistar, pelear como hombre no como mujer”, sentencia.