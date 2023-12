La belleza y carisma que posee Lindaura Castillo Chiroque, deslumbró al jurado que la designó “Miss turismo 2024″. Luego de la coronación acaparó los mayores elogios, ya que es la representante de la identidad cultural del pueblo de Morrropón, cuna y capital del Tondero y la Cumanana.

“Ganar Miss Turismo, ha sido una experiencia que guardaré en los más recóndito de mi alma y esta distinción va de la mano con mi carrera en Ceturgh Perú donde estudio Hotelería y Turismo. tengo como proyecto promover a través de circuitos y rutas turísticas para promocionar la cultura y tradición de mi pueblo, así como también implementar un mapa turístico de los lugares más representativos, de la mano con la Casa de la Cultura y el área de desarrollo económico de la comuna distrital”, señala.

Lindaura Castillo señala a demás del tondero, Morropón tiene muchos escritores y compositores, poetas populares que resaltan con la picardía de las cumananas, décimas, leyendas, mitos, etc. “También voy a promocionar nuestra riqueza gastronómica, las mejores comidas preparadas con productos de la zona como nuestro rico seco de Chabelo, el ceviche de carne fresca, el famoso pepián y los tamalitos verdes, el majadito de yuca con chicharrón y muchos platos más”, resalta.

TURISMO

Lindaura como embajadora de la identidad cultural de Morropón señaló que se ha propuesto también exponer al Perú y al mundo lo que posee su terruño. “Morropón no tiene nada que envidiar a otros lugares, siendo la cuna y capital del tondero lo podría en vitrina a nivel internacional, además de los atractivos turísticos: el Balneario de Piedra del Toro, la Quebrada de Chililique, el Chorro, el Mirador, el enigmático Cerro Pilán, entre otras, para lograr mayro cantidad de turistas.

Como profesional de Hotelería y Turismo a futuro me permitiría ponerme al servicio de mi pueblo y c omo “Miss Turismo 2024″, desempeñarme de la mejor manera a fin de aportar con un granito de arena desde mi espacio en el progreso de este pedacito de tierra, llamado Morropón” .

TRAJE

La noche esplendorosa de su elección la reina de turismo deslumbró en la pasarela vistiendo un traje de fantasía que captura la esencia misma del hermoso valle y que constituye un homenaje vivo a Morropón, tierra rica en agricultura, bailes y tradiciones.

“ Resalté y reviví en cada momento nuestra cultura morropana, el amor por la tierra que me vio nacer y que me sigue cobijando. Este traje confeccionado hizo que me sienta orgullosa de nuestras actividades principales, el folklore, y los colores de nuestra bandera”, nos dice.

Como mensaje les deja a las jóvenes, “decirles que somos la esperanza para nuestras familias y la gran reserva de la nación, que solo el conocimiento nos hará libres y que por lo tanto debemos prepararnos de manera constante. Nunca olvidemos nuestras raíces, nuestra historia”, sentenció.