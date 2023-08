A través de las vivencias de Nikolái Nikoláievich, el personaje principal de la novela “El peso de vivir en la tierra” (Alfaguara, 2022), el escritor mexicano David Toscana nos sumerge en el mundo de la literatura rusa reviviendo momentos que pasaron autores rusos como Dostoievski, Tolstói, Chéjov o Isaak Bábel durante la Guerra Fría.

Toscana nos muestra la posibilidad de vivir distintas vidas e intentarlo todo ahora. Asimismo, su nueva novela, ganadora del Premio Mazatlán 2023, es un llamado a la libertad, una invitación a leer a autores rusos, pero sobre todo una reflexión a sumergirse en libros que los hará ver más a allá de la realidad.

“Quizás no hayamos estado en la guerra, ni internos en un asilo de locos, quizás no hemos estado presos, no nos hemos enfermado de tuberculosis, pero hay muchas cosas que realmente no conocemos y si quisiéramos enriquecer nuestra vida pues a lo mejor habría que hacer muchas cosas que la vida por sí sola no nos va a presentar y hay que buscar, y esto es lo que quiere hacer el personaje”, detalla a Correo el autor de “El peso de vivir en la tierra.

¿De qué trata la historia?

Él (Nikolái) siente que la vida de las personas no alcanza en para tantas cosas y tiene la tentación de vivir distintas vidas ya que tenemos solo una.

¿Qué te inspiró a crear este personaje?

Tengo 50 años de ser lector de literatura rusa, (...) pero a mi personaje le interesa mucho tocar ese lado del alma humana y es por eso que quiere meterse a vivir estas vidas [de autores rusos].

Además de dar a conocer su gusto por la literatura rusa, ¿por qué deberíamos leer a los autores que menciona en el texto?

(...) Los escritores rusos no querían simplemente ser contadores de historias, sino que se sentían profetas y sentían que tenían algo que decirle a la gente, algo que despertarles en el alma y por eso se volvieron tan importantes, no solo en su época, para su lengua y su país, sino que pasan los años y se traducen en distintos idiomas y para mí esa sigue siendo una gran literatura.

¿Cuál es la intención de tu novela?

Es una especie de llamado a la libertad y aquí lo que vemos es una buena cantidad de escritores que nunca vivieron dentro de un mundo libre y, sin embargo, crearon grandes cosas.

¿Qué les sucedía a los escritores en aquella época?

Ha habido gran literatura donde los escritores han pagado con su vida el derecho a escribir bien, a escribir sobre el alma humana y vemos que muchos de ellos han sido torturados, presos y mandados a Siberia con un tiro en la cabeza no necesariamente por hacer una literatura abiertamente política.

¿Crees que continúan estás “censuras” a los escritores?

Se sigue dando y depende de en qué parte del mundo estemos se da en mayor grado. (...) lo que ocurre y, esto nos da mucha libertad, es que ya no a mucha gente le interesa la literatura y ya no somos peligrosos como lo éramos antes. Ahora los peligrosos son ustedes los periodistas y hay mucha más censura contra el periodismo que contra la literatura. (...) en el caso de México se matan periodistas casi a diario (...) y tenemos un presidente que dedica muchas horas a la semana a criticar a los periodistas en vez de decirles les voy a dar seguridad para que ustedes puedan hablar todo lo que tengan que hablar.

¿Qué podemos hacer como sociedad para cambiar ello?

Pues nada, de pronto en Latinoamérica también se empieza a ver poco amor a la democracia y es la democracia la que procura estas libertades, pero en muchos lugares de Latinoamérica hay ciertas nostalgias por el autoritarismo y lo vemos en las distintas elecciones y quienes quedan electos por aquí y por allá y se rasgan las vestiduras como en Venezuela y Cuba.

¿Cuál es el propósito de tu texto?

[Al inicio] era un propósito bastante personal, tanto así que a mí me viene sorprendiendo lo qué pasa con este libro porque yo lo sentía algo muy mío con la literatura que me gusta como un juego mío con los autores que me gustan. (...) el texto es una invitación a leer autores rusos, pero de manera más general es un texto que invita a vivir los libros, que los libros no solo son algo que simplemente nos evaden de la realidad, sino que nos sumergen más profundamente en la realidad y eso es un poquito con lo que quise jugar con esta novela y que bueno si más gente juega el juego.

PERFIL DEL AUTOR

Estudió ingeniería industrial y sistemas en el Tecnológico de Monterrey. Pese a ello, cuando cumplió 29 años emprendió su camino en la literatura y publicó su primera novela “Las Bicicletas” en 1992.

18 libros escritos entre cuentos y novelas con nueve premios.

1961 nació el escritor en Monterrey, México.

2023 ganó el premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

TE PUEDE INTERESAR