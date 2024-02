Ricardo Liniers Siri, más conocido por su segundo nombre Liniers, visitó Lima hace unos días para ser parte del espectáculo de su gran amigo y cantante Kevin Johansen.

El ilustrador también estuvo en una librería en San isidro firmando el número 15 de su emblemática serie “Macanudo” que se encuentra bajo el sello Reservoir Books de Penguin Random House.

¿Te despides de Macanudo con la publicación número 15?

La gente piensa que es el final, pero no. Es el final de diseñar los libros formato cuadrado y ponerle números, me canse de eso. (...), pero a partir de ahora voy a diseñarlos con títulos y en otro formato, así que los libros siguen.

¿Por qué ya no van los números?

Empecé a publicar en Estados Unidos los domingos y tienen un formato diferente. [Entonces] me pereció un buen momento para reformar el formato del libro y me gustó jugar con los títulos, así que el próximo libro se llama “Bienvenidos a otro lado” .

¿Siempre te levantas con ánimos de dibujar?

En la tira diaria son 365 días del año que hay que trabajar, el diario sale todos los días y tengo que hacer una tira todos los días y obviamente hay días que uno se levanta muy creativo y hay otros que te levantas de mal humor o tenés fiebre, pero hay que trabajar. Entonces uno se tiene que hacer amigo del fracaso, (...) pero ya hace 22 años que hago la historieta y sigo disfrutándola.

Te sientes a gusto haciéndola...

Sí, yo recuerdo cuando tenía 18 años y quería hacer artista, te imaginabas que ibas a ser Jim Morrison y que iba a llegar la musa inspiradora y la verdad es que no existe eso, tenés que trabajar todos los días porque no hay musa. Hay que ser ordenado, no es tan bohemio como uno se imaginaba dedicarse a esto.

¿Hay alguna edad en específico para leer cómic?

Libros de historietas hay para todas las edades. Ya hace bastantes años que dejaron de ser chistes y superhéroes. (...). Es como la literatura y el cine.

¿Cómo era antes?

En algún momento nos decían a los dibujantes que algunas cosas no se podían hacer. Por ejemplo, hay un libro que se llama Maus de Art Spiegelman, un dibujante americano, y él dibujó la historia de sus padres que son sobrevivientes del Holocausto y lo dibujó en el formato de novela gráfica y a partir de ahí los editores se dieron cuenta que uno puede contar cualquier historia en este formato y no hacen falta superhéroes y chistes.

Hoy en día el género cómic es parte de la educación...

La historieta es una muy buena puerta de entrada a la literatura, sobre todo con este tipo de libro como está hecho ahora. Uno puede leer el diario de Ana Frank como Maus, ahora hay más puertas de entrada a que alguien te narre diferentes versiones de la historia, inclusive, las más tristes de todas.

¿Y por qué le pusiste a tu tira cómica Macanudo?

Es una palabra que decimos en Argentina cuando está todo bien, cuando alguien es muy simpático decimos ese chico macanudo, es un adjetivo optimista digamos, y cuando empecé a publicar la historieta era un momento muy oscuro en Argentina, habíamos pasado por muchos presidentes y tantas cosas horribles, y dije voy a tratar que al menos todos los días en el diario se publique una palabra optimista y Macanudo es lo que se me ocurrió (...).

Actualmente Argentina sigue viviendo momentos de tensión ¿hablarás de eso con tu arte?

Seguro, pero yo hago temas muy en general, no suelo hablar de políticos, pero sí estamos en Argentina en momentos cuando el político empieza a ponerse como que el enemigo es esta gente que hace cultura y nos empieza a pintar como que estamos ahí para robarle la plata a la gente y es mentira.

¿Qué te preocupa?

Me preocupa mucho la postura del gobierno actual como anticultural. Hay una frase de Oscar Wilde que dice que hay gente que sabe el precio de todo, pero no sabe el valor de nada, y me da la sensación de que Milei es tan economicista y tiene la cabeza puesta en los precios que no entiende que la cultura tiene un valor que va por afuera de eso.

La cultura nos alimenta...

Cuando ves una película de Ricardo Darín dentro del público hay un chiquito que está diciendo yo también quiero ser actor, yo también quiero ser director, y los futuros darines salen de ahí, es como contagiosa la cultura.

También debe haber muchos niños que quieren ser Ricardo Liniers…

Eso es más preocupante (risas). Que sean como Ricardo, pero Darín (risas). La verdad es que me da mucho orgullo y mucha responsabilidad cuando viene un chiquito y me dice que lee mis figuras porque lo que yo leía de niño se me metió muy adentro, así que siempre me lo tomo con mucha responsabilidad.

FICHA DEL ARTISTA

Ricardo Liniers Siri, historietista:

Ha realizado muestras de pintura y colaborado con músicos como Albert Pla, Andrés Calamaro y Kevin Johansen. Es autor de más de una veintena de libros de gran éxito. En 2012 recibió el Premio Konex.

1973 nació Liniers en Buenos Aires, Argentina.

1999 inició con su tira Bonjour en el diario Página/12.

2002 empezó con Macanudo para La Nación.





