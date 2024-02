El experimentado y reconocido artista plástico Francisco Guerra García, más conocido como “Pancho”, se presenta junto a Rafo León en la Galería Casa Fugaz en el Monumental Callao con la muestra bipersonal “Léon-Guerra García”, bajo la curaduría y gestión cultural de Betzabeth Ortega Luján.

En la reciente exposición, que estará abierta al público hasta marzo, Pancho nos envuelve otra vez en su arte para mostrarnos desde su imaginario personajes y lugares de la capital que nos recuerdan la algarabía de Lima y nos dan un respiro colorido de la realidad actual.

“Creo que el arte provoca una reacción inmediata en la gente, no es quizás como la música, ni tan viral como el cine o el TikTok, pero ver un cuadro es altamente gratificante”, expresa Pancho a Correo.

¿Cómo nace este encuentro artístico con Rafo León?

Yo conozco a Rafo [periodista] hace aproximadamente 40 años (...), pero en esta etapa ultima de él, de pintor, hace unos seis años, en algún momento me expresa sus dudas de hasta donde llegar en esta nueva experiencia. Entonces, (...) coincidimos en una mirada a esa Lima un poco sarcástica, una Lima medio aristocrática y también en una Lima nueva, más popular, más chicha.

¿Cuál es el tema en común que aportan a la muestra?

Nosotros no quisimos forzar un tema [en común] para los dos. Frente a lo que estaba pintando Rafo yo respondí un poco.

¿Qué personajes aparecen en la exposición?

Aparecieron estos personajes de Rafo que son de espacios cerrados, un poco de una Lima antigua, personajes medio salidos de cuentos de Ribeyro, y yo lo que hice fue decir yo pinto Lima, la ciudad, el espacio, pero también hice una lista de personajes y así fueron llegando a mí, por ejemplo, el “Superman peruano”, “Hugo Sotil”; también he hecho al “Hincha israelita”, también he pintado a “Kukín Flores”, [además], también aparece una diva de los 80 que ahora es muy conocida, entre otros.

Una de las salas de la muestra se llama QALA...

QALA viene del quechua que significa calato, y allí es donde hemos presentado con Rafo una propuesta más íntima, más erótica, de desnudos, de dibujo a blanco y negro, pero también tiene esa mirada medio sarcástica de ambos.

¿Esperas algo del espectador?

Me encanta que se vea, que sea una sala abierta, un sitio más popular. (...) Me gusta también que aparezcan personajes que parecen salidos de mis propios cuadros. Ahora, la idea no solo es exponer también es vender (risas).

¿Y es difícil vender arte en el Perú?

Algo se ha vendido. A pesar del momento crítico que vivimos en el Perú y viviendo un momento mal, estamos estabilizados [los artistas] dentro de todo lo malo y en esa “estabilidad” la gente si empieza a comprar algunas cositas, sobre todo para Navidad y Año Nuevo algo se vende.

¿Cómo se hace arte en un país tan convulso?

Es parte de la respuesta de la gente hacer arte justamente en tiempos muy críticos y difíciles. (...) El arte es justamente una respuesta a la crisis, a veces es la respuesta, quizás, hasta irracional y un poco loca de finalmente algo totalmente positivo. El arte siempre va a sumar, va a acercar, va a sanar, es medicina, es pan también porque uno vive de eso.

¿Crees que el arte es terapéutico para los artistas y espectadores?

Sí, por eso siempre digo que el arte sana y suma. No hay forma que le arte le quite a alguien algo.

¿Al Perú le falta promover a sus artistas?

Es difícil, yo creo que el arte tiene que ser promovido, pero también creo que el artista debe mantener cierta libertad y no deberle nada a nadie. Entonces, sí hay que promoverlo.





FICHA DEL ARTISTA

Pancho Guerra García, artista plástico

Reconocido pintor, último alumno destacado de Adolfo Winternitz en la PUCP. Ganador de premios, ha realizado más de diez exposiciones individuales en el Perú y colectivas en el extranjero.

15 obras reúne la muestra en Casa Fugaz del Callao.

1965 nació el pintor Pancho Guerra García en Lima.

1995 se mostró en su primera exposición de arte.





