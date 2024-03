Conversar con Lourdes es comprobar que el arte motiva a una persona y la entusiasma completamente.

¿Qué significa el arte para ti?

Para mí, el arte representa la manifestación de mis habilidades y capacidades humanas a través de diferentes expresiones creativas como la música, el arte literario, las artes gráfico-plásticas, la escultura y la arquitectura. Estas formas de arte son fuentes de conocimiento y placer estético. Considero que una obra debe ser “verdadero arte” cuando utiliza estos recursos expresivos de tal manera que cautive, fascine, encante y produzca embeleso, transmitiendo buenos sentimientos y valores, enriqueciendo mi vida moral y espiritual. Que comunique cultura, ternura, fraternidad, lealtad y generosidad.





¿Qué libros y canciones has escrito?

He escrito libros y canciones que reflejan mi caminar por diversos ámbitos del arte. Entre ellos se encuentra el poemario “Destellos Sublimes”. He realizado participaciones en antologías del CEA y obras colectivas de arte literario entre 2010 y 2012, así como durante todo el 2023 con 4 poesías mensuales en la institución “Retos Literarios Internacional Universales”. Algunos preciosos guiones de teatro jocoso con vestimentas exclusivas de materiales desechables y de verduras. También he contribuido con varios libros formativos para la Educación Superior, como “Diálogos en Familia”, “Promoción Educativa Comunal”, “Introducción a las Ciencias Sociales”, “Filosofía de la Educación” y “Estrategias para usar el arte como medio para despertar talentos en todas las áreas del saber humano a través de la creatividad”.

Mis canciones formativas buscan despertar valores como “Para ti es mi canto, Genial Antonio Gaudí Cornet”, en homenaje a este arquitecto y artista español multifacético del siglo XX y XXI. El himno “A ti llego” para los 400 años de la Arquidiócesis (lo cantaron el coro del Arzobispado, en tres voces en el estadio de la UNSA). La canción motivadora para escritores y poetas “Enamorados del Amor”, el himno para poetas y escritores “Llegó la hora”, entre otros.

¿Es importante promocionar el arte en niños y adolescentes?

Promocionar el arte en niños y adolescentes es de gran importancia. Países potencia mundial como Japón, Alemania y Estados Unidos de Norteamérica han demostrado el valor que le dan al arte desde los primeros años de vida a través de la creatividad. El arte despierta e impulsa talentos en todos los ámbitos del saber humano, permitiendo que las mentes se mantengan sanas y ocupadas productivamente en el desarrollo de habilidades y destrezas. Además, el arte fomenta valores y disciplina la creatividad.

En cuanto a la tercera edad, la creatividad a través del arte contribuye a que los grupos de esta etapa sean productivos y felices.

Has sido presidenta del CEA ¿Qué actividades desarrollaste?, ¿cuál es la importancia de esta institución?

Realizamos varias actividades como un curso de construcción literaria bajo la tutela del Lic. José María Bellido Zurdo, maestro culto y talentoso. Nuestros ejercicios literarios del grupo culminaron en antologías. Celebramos efemérides a la altura cultural de sus integrantes, como el Día de la Mujer, del Idioma, Día de la Madre, etc. Destacamos los talentos a nivel internacional con la colaboración del ISPA, Colegio Sta. Dorotea, Barítono Amilcar Victoria.

Apoyamos a colegios desfavorecidos como San Ignacio y Juan XXIII. Realizamos tertulias navideñas que fusionaron literatura y música. Honramos a arequipeños meritorios en las artes literarias como al jurista, maestro y poeta Mariano Ambrocio Cateriano, quien ha dejado bellos poemarios y escritos valiosos por nuestra ciudad y las tradiciones de Arequipa. Hicimos recitales literarios en centros educativos como el ISPA. La esencia del CEA es motivar y promover el arte literario y cultural en todas sus manifestaciones, celebrando la obra de escritores y poetas.