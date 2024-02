Es indiscutible que, desde hace algunos años, La Libertad no solo destaca por el incremento de la delincuencia y la criminalidad, sino también por el florecimiento de la literatura y de otras expresiones artísticas. La diferencia radica en que lo primero se exhibe sin ningún pudor y nos invade sin resquemor; en cambio, lo segundo se muestra de manera tímida y, como siempre, con ciertos reparos.

Pero, a pesar de ello, en el devenir de nuestra historia, a la par del desarrollo de la producción literaria, también se han gestado meritorios proyectos editoriales que debemos destacar. Si bien cada uno de estos tiene sus propias particularidades, en conjunto podríamos decir que evidencian un compromiso con la calidad de edición y con la accesibilidad al libro.

Gestas editoriales

Gracias a estos dos atributos, muchas obras (narrativa, poesía, crónica, ensayo, historia, etc.) han visto la luz y se han ganado rápidamente el buen aprecio de los lectores. Los libros publicados por nuestras editoriales han empezado a destacar por la calidad de su edición y por la posibilidad de llegar a cientos de lectores.

Asimismo –y considero que esto es realmente loable–, han permitido visibilizar a nuevos baluartes de la literatura y promover a escritoras con una invaluable capacidad creativa y con un gran talento para la escritura.

Complementariamente (y no por ello de menor valor), se ha asumido un responsable compromiso con el rescate de valiosas obras que, por el pasar del tiempo, han estado confinadas al olvido y alejadas de los lectores.

Reino de Almagro

Uno de estos plausibles proyectos es el que dirige el joven historiador Luis Paliza. Se trata del sello editorial Reino de Almagro. Esta loable iniciativa nació a mediados del 2022, en Trujillo, cuando –en palabras de Paliza– el proyecto Exlibris Truxillo encontró en la ciudad un “vacío editorial” en la investigación y en la ensayística.

“Nuestra propuesta es, justamente, publicar y dar a conocer las investigaciones en el campo de las ciencias sociales (historia, antropología y arqueología) y las humanidades (literatura y lingüística); además de rescatar textos y documentos de nuestra región”, afirma, con mucha convicción, el director de este proyecto.

Y justamente en correspondencia con esa misión, en abril de 2023, Reino de Almagro publicó una nueva edición (revisada y actualizada) de “La fundación de Trujillo” y, recientemente, en enero de 2024, nos ha sorprendido con una magnífica edición de “Cinco días en Moscú. Mario Vargas Llosa y el socialismo soviético (1968)”.

Historia y literatura

Como se ha podido constatar, ambos libros hacen referencia a hechos históricos; no son estrictamente literarios. Sin embargo, la trascendencia de sus contenidos, la calidad del trabajo editorial y la actitud crítica o reflexiva que despiertan en el lector hacen de ellos un material de lectura ineludible.

En palabras de Luis Paliza, hay un justo complemento entre la historia y la literatura: “La lectura de un libro de historia o de una (buena) novela debe generar en nosotros un ejercicio crítico”. Y, precisamente, por ello, se justifica la reedición o reimpresión de algunas obras.

Rescate editorial

No obstante, esta no es una tarea sencilla. El “rescate” es un gran desafío para los editores, ya que no solo hay que recuperar los textos (en algunos casos, descatalogados), sino porque se necesita develar su importancia. Justamente, por ello, “el rescate editorial no termina con la publicación, sino que va acompañado de un plan de difusión cultural y educativo”, afirma Paliza.

Ese es el caso de la reedición de la “La fundación de Trujillo”. Luis Paliza nos dice que acogió la demanda social existente: “La población trujillana buscaba el libro (no solo en el ambiente universitario, también en otros espacios)”.

Sin embargo, no basta la necesidad o la demanda. Se requiere de un cuidadoso trabajo editorial y de creativas estrategias de difusión. Por ello, se aprovechó la temática misma (el hecho histórico), las imprecisiones o ambigüedades en los datos que se difunden, el sentido de la conmemoración para los trujillanos, etc. para presentar una edición crítica y así despertar el interés por el libro.

Cinco días en Moscú

Y, en lo que respecta a “Cinco días en Moscú”, Luis Paliza considera, con mucha convicción, que este libro tiene una valía incalculable: “Primero porque es una investigación de dos destacados historiadores (Carlos Aguirre y Kristina Buynova); segundo, por la novedad y la documentación inédita y poca conocida que se halló en los archivos; y finalmente, porque queremos demostrar que una editorial regional puede romper con ese cliché de publicar exclusivamente autores de su región”.

Yo, por mi parte, diré que “La fundación de Trujillo” y “Cinco días en Moscú” son dos extraordinarios libros que debemos leer. Por un lado, por la valía de sus contenidos; y, por otro, porque despiertan la curiosidad investigativa y el espíritu crítico del lector. Pero, además, por la responsabilidad del trabajo editorial: la inclusión de estudios críticos, documentos, referencias… y, sobre todo, por el cuidado con el lenguaje y la impresión. ¡Hurra a Reino de Almagro!