Diario Correo te ofrece gratis un encarte de entretenimiento, donde el reto de palabras pondrá a prueba tu ingenio, con los crucigramas de las ediciones 15 y 16 producida por “Otro Rollo” para nuestros lectores, al comprar su diario mañana domingo en tu quiosco más cercano.

Estas crucimanías se pueden convertir en una competencia saludable, o en una actividad que se puede realizar en equipo compuesto por adultos y chicos, pues está hecho para todos.

El encarte busca estimular el conocimiento con temas de interés general y lo recibirán totalmente gratis. El encarte no se venderá por separado.

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ENTRETENIMIENTO

Este pasatiempo puede parecer un ejercicio simple, pero en ciertas ocasiones también puede convertirse en un verdadero desafío.

El crucigrama es un pasatiempo que no deja de ganar popularidad. Además de entretener, este rompecabezas de palabras agudiza el cerebro e incrementa el vocabulario.

Si bien se recomienda que los principiantes comiencen a jugar a los crucigramas más fáciles, incluso los más sencillos pueden representar un gran desafío.

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DE UTILIDAD

Los beneficios claves que nos brinda resolver crucigramas son que nos da una salud cerebral y cognitiva, al mantener la mente activa.

Por otro lado, mejora la memoria y el lenguaje, al ayudarnos a recordar palabras, a la reducción del estrés, permitiéndonos desconectar de las preocupaciones diarias al requerir alta concentración.

También amplía el vocabulario y mejora la fluidez verbal, siendo un excelente ejercicio educativo.

Asimismo, ayuda a la deducción y al reconocimiento de patrones a través de las pistas y la conexión de letras, por lo que debes poner a prueba tu concentración.