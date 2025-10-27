Desde mañana hasta el jueves 30, en la ciudad de Sullana, se realizará la III Edición del Festival del Cine Internacional EnCines 2025, en el que participarán cortometrajes de Argentina, México y EE.UU, además de nacionales y regionales.

También se proyectarán cortometrajes estudiantiles elaborados por alumnos de la región, en los locales de las instituciones educativas Santa Úrsula, San José Obrero y en la plaza de armas de Sullana, durante los días 28, 29 y 30 de octubre.

Se ha previsto que la clausura sea en la plaza de Armas, donde los sullaneros, amantes del arte y la cultura, en estas tres fechas podrán espectar los trabajos en el horario de 6 de la tarde hasta las 8 de la noche.

PUEDES VER: Universidad de Piura inaugura expo fotográfica sobre la cultura Chachapoyas

ENTUSIASMO

El cineasta y promotor del proyecto, Jhan Risco Arellano, se mostró entusiasmado por la cercanía del festival e informó que ha sido bastante difícil seleccionar los cortometrajes recibidos de diferentes países, además de los nacionales y locales, pues todos merecen ser premiados.

Risco Arellano agregó que de los cortometrajes nacionales, la mayoría son de Chiclayo, Lima, Trujillo y Ayacucho y de los sullaneros son tres emergentes y dos estudiantiles.

Además, se dictarán talleres de actuación, producción cinematográfica y fotografía, donde los participantes aprenderán los fundamentos del guion, la dirección cinematográfica y la dirección de arte para crear sus propios cortometrajes.