Con un gran espectáculo que nos transportará a la selva peruana o a un bosque en la India, regresa al teatro la coreógrafa, bailarina y ‘performer’ Morella Petrozzi. Ell, junto a Claudia Odeh, nos presentan “Vacío”, una atmósfera escénica que fusiona la danza contemporánea y el ‘performance’ para contarnos la historia de Siddhartha, un joven hindú que después de vivir el consumismo se interna en el bosque para encontrarse a sí mismo.

El show, que se presenta en el teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima los días 18, 19, 22 y 23 de agosto a las 8:30 p.m. , está inspirado en la novela “Siddhartha” (1922) del lemán Hermann Hesse, poeta, pintor, escritor y ganador del Nobel de Literatura.

“El libro lo leí en mi adolescencia. Es un clásico que todo adolescente debería leer, y luego lo volví a releer en mi adultez. Estas cosas uno no lo puede explicar muy bien porque son casi divinas, las inspiraciones mágicas han venido del más allá donde hacen un clic y dije sí, Siddhartha es el libro de inspiración”, comenta a Correo Morella.

¿De qué trata el espectáculo “Vacío”?

La obra se sitúa en la India tradicional y es sobre el autoconocimiento de un joven o su recorrido por la vida para encontrar la verdad de las cosas y alejarse del sufrimiento.

En cuanto a la novela, se trata de una obra de hace un siglo. ¿Cómo transportan la historia a la actualidad?

[Después de la pandemia,] ha salido la humanidad a reflexionar de qué se trata la vida y lo efímero que es un autoconocimiento y autoconciencia de cómo vivir.

Entonces, ese libro escrito hace muchísimos años vuelve a tomar modernidad porque el joven Siddhartha se interna en el bosque para saber de qué trata la vida. Simplemente medita, ayuna y espera [...] para entender que la verdad la tenemos todos en el corazón; lo divino, Dios, está dentro de nosotros y la respuesta a todo es el amor.

Entonces, ¿“Vacío” nos muestra problemáticas actuales?

Sí, efectivamente. El asistir al teatro o a la danza es estar cerca de la cultura, y la cultura nos abre distintas interrogantes que podemos conversar con la familia.

¿Cuál es el mensaje o conclusión de la puesta en escena?

No sé si tal vez sea una conclusión alegre o no, pero lo que concluye el joven Siddhartha es que tanto el grito de una mujer al parir o el grito de un hombre al morir asesinado son parte de la vida y lamentablemente nunca vamos a encontrar el mundo perfecto en donde queremos vivir.

¿Qué rescatas de la obra?

Es difícil comprender que tal vez en un asesino podemos encontrar un santo y en un santo tal vez a una persona no tan buena porque dentro de nosotros tenemos luz y también oscuridad, y de lo que se trata, o cómo lo veo yo, es que tenemos que alimentar la luz y el aprendizaje del libro y del espectáculo.

¿Por qué debemos ir a ver “Vacío”?

Es una obra de estreno [...] y no se la pueden perder. Hemos creado una atmósfera escénica para que se puedan sentir envueltos por la danza, el ‘performance’, los cantos de mantras, la meditación y la música. [Incluso] habrá un aroma a pasto.

¿Cuál es el mantra del espectáculo?

Es un mantra de sanación donde [...] ustedes, como público, pueden sentarse en su asiento, ponerse como flor de loto con las muñecas sobre sus rodillas, cerrar los ojos y meditar en ese momento.

En cuanto a más de tu trabajo, ¿hay otras novedades?

Soy codirectora de Danza Viva Perú y desde hace 45 años estamos difundiendo la danza contemporánea en nuestro país, yo enseño aún a jóvenes la danza contemporánea.

¿Volverás a la televisión?

Por el momento he vuelto al teatro. Estuve trabajando durante 15 años como jurado de “El Gran Show” y creo que con mi crítica constructiva aporté. Este año no se realizó el programa, pero quién sabe si el otro año me vuelven a invitar, yo encantada.

PERFIL DE LA ARTISTA

Morella petrozzi, bailarina y performer : Empezó a bailar a los cuatro años junto a su madre, Ducelia Woll. Estudió baile moderno en la Western Michigan University, en Estados Unidos. Actualmente, codirige la Escuela y Compañía de Danza Viva Perú.

8 agosto de 1964 nació en Lima Morella Petrozzi.

12 miniescenas de danza, meditación y mantra tiene la obra.

18 agosto se estrena “Vacío” en el C.C. ULima.





