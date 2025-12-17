Trujillo, año 1965. Dos niños lustrabotas de diez años merodean el centro de la ciudad sin imaginar que sus pequeñas travesuras serían parte del inicio de la historia de las bandas de asaltantes en el Perú. Este es el núcleo que dispara la novela “No volverás a matar en mi nombre”, del escritor trujillano Parix Cruzado, lanzado bajo el sello de la prestigiosa editorial Infolectura.

El libro se presentará este viernes 19 de diciembre en la Casa de la Identidad, ubicada en la Plaza de Armas de Trujillo. El autor estará acompañado por el también narrador Fernando Cueto, reconocido novelista nacido en Chimbote, así como el periodista y escritor trujillano Omar Aliaga.

“No volverás a matar en mi nombre” es una novela inspirada en los testimonios reales de algunos de los personajes que dieron inicio a la historia de las bandas de asaltantes en nuestra ciudad, y que hoy han logrado empoderarse territorialmente en nuevas formas de delitos como la extorsión y el sicariato.

A propósito de esta nueva novela lanzada por editorial Infolectura, los comentaristas que estarán presentes este viernes junto al autor Parix Cruzado, han destacado la obra y sus alcances.

Luis Fernando Cueto ha dicho sobre la novela que es “una muestra de que la ficción se alimenta de la realidad, de que la literatura tiene los pies hundidos en esta, pero vuela con las alas de la imaginación”.

“Parix Cruzado tiene un rasgo distintivo: es poeta. Y como tal, fija desde las primeras páginas imágenes y símbolos que servirán de guía a quienes deseen aventurarse en el mundo posible que nos entrega la novela”, dice Fernando Cueto.

“Testimonial, cruda, pero también honda, esta novela abre una nueva ventana en la actual narrativa trujillana: hurga entre las huellas iniciales (¿preliminares?) de esta vorágine de violencia que sacude al norte peruano, y lo hace con estilo propio y solvente”, resalta, por su parte, Omar Aliaga.