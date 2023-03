El Gran Teatro Nacional y el Grupo de Teatro SinVERgüenza, compañía integrada por personas con discapacidad visual, presentarán el miércoles 29 de marzo, a las 8:00 de la noche, en la sala principal del GTN, una función gratuita de la obra Así nos vemos, conmovedora historia que invita a la reflexión y demuestra que en la vida los límites los pone uno mismo.

La producción es dirigida por el reconocido actor de cine, teatro y televisión Lucho Cáceres. En la trama, catorce personas con algún tipo de discapacidad visual, entre ciegas y con baja visión, buscan un nuevo espacio para actuar luego de exponer sus talentos y habilidades durante varios años en pequeños salones. Desean un escenario de mayor dimensión, con arquitectura moderna, plataformas, luces y sonido de alto nivel tecnológico, es por eso que eligen al Gran Teatro Nacional para montar su nueva obra de carácter profesional.

Cuando llegan al imponente escenario descubren que no estaban acostumbrados a tantos requerimientos técnicos. Entonces, la inseguridad, los temores y las dudas invaden sus mentes generando durante el primer día de ensayo una serie de conflictos en el interior del grupo. Esta situación provocará que todos los participantes se “desnuden” emocionalmente y confronten sus capacidades como seres humanos y artistas.

Enfrentar la discapacidad visual con humor, criterio y resiliencia permite apreciar el mundo con una perspectiva distinta, aceptando las circunstancias de la vida y resolviendo los problemas con tolerancia y entusiasmo. La obra intenta además concientizar a la población para eliminar definitivamente la indiferencia, recordando que más de 285 millones de personas en el planeta son ciegas y 250 millones han sido diagnosticadas con baja visión.

Función gratuita. Las entradas dobles para Así nos vemos se asignarán por sorteo únicamente a mayores de dieciocho (18) años de edad inscritos correctamente en el formulario que será publicado en las redes del Gran Teatro Nacional, desde el miércoles 22 de marzo hasta el domingo 26 a las 11:59 p.m.

El sorteo se realizará entre todas las personas inscritas el lunes 27 de marzo, a las 2:00 de la tarde. La lista de ganadores se publicará en las redes sociales y página web del Gran Teatro Nacional y se enviará un correo electrónico con la información a cada uno.

Serán en total 650 ganadores considerando para el sorteo una sola inscripción por usuario mediante la corroboración de su documento de identidad. El Gran Teatro Nacional enviará la entrada doble a cada correo electrónico, contenido que se presentará obligatoriamente el día de la función para su escaneo digital junto al DNI. La ubicación de asientos será por orden de llegada y según disponibilidad.

El Gran Teatro Nacional garantiza un correcto y transparente desarrollo del sorteo, así como el adecuado proceso de envío de entradas digitales a las personas ganadoras. No estará permitida la venta de estas entradas, de no presentarse la persona ganadora, las entradas no serán válidas y nadie podrá utilizarlas.

Enlace al sorteo:

https://bit.ly/AsiNosVemosSORTEO

