Obra ‘La poción de la verdad’ con Andrea Luna y Jesús Neyra, se estrenará en el Teatro de Lucía.

Este 8 de febrero, la productora Butaca Film presenta en el Teatro de Lucia, su primera obra del 2024, titulada “La poción de la verdad” del reconocido dramaturgo español Jordi Galceran y que cuenta con la dirección de Jen A. Woytkowski y con un notable elenco de actores y actrices, como Jesús Neyra, Andrea Luna, Fabiola Vargas, Pedro Olórtegui y Bernardo Scerpella.

La temporada va hasta al 3 de Marzo, de jueves a domingo (jueves a sábado a las 8:00 pm y domingo a las 7:00 pm). Las entradas se pueden adquirir en Joinnus o en la boletería del teatro el mismo día de la función.

Esta hilarante comedia se centra en Berta, una joven estudiante, quien está embarazada de Manuel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer, si decírselo o no, cuál será su reacción, ¿estará dispuesto a tener un hijo suyo?

Ante este problema. Silvia, su compañera de departamento, le ofrece una solución: una poción de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica.

Si se la administra a Manuel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee. Y Berta lo hace, le da la poción a su novio y descubre no sólo lo que pretendía averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles y un final inesperado.

ENTRADAS

Preventa a 35 soles hasta el 17 de enero.

Entrada general 45 soles.