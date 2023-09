El año pasado se cumplieron cien años de la primera edición de “Trilce” (1922) de nuestro César Vallejo y también de la novela “Ulises” del irlandés James Joyce, quien cumplía 40 años el 2 de febrero de 1922 cuando la publicó en París. Con esta obra revolucionó la narrativa del siglo XX, mientras que Vallejo lo hizo en poesía. Ambos transformaron las formas de los géneros literarios que más escribieron. Ahora son grandes clásicos de la literaria universal.

Joyce se basó en la epopeya “La Odisea” de Homero, creando episodios y personajes en torno a un día común. El escenario-localidad es Dublín. El libro “Ulises” es un muestrario de lenguaje y de técnicas narrativas. Desde entonces, se cambiaron las formas de narrar en los escritores y también se generaron nuevos lectores, más activos y libres.

Acercamientos

El poeta y crítico Paolo de Lima (Lima, 1971) Magíster en Creación Literaria en El Paso (Texas, Estados Unidos) y Doctor por la Universidad de Ottawa, acertó al ejecutar el proyecto de la lectura conjunta de la gran novela joyceana en el silabo de uno de los cursos de la maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Paolo ha escrito la ilustrativa introducción del libro “Nueve acercamientos a “Ulises” de James Joyce en el centenario de su publicación” (2022), el mismo que incluye los ensayos escritos por los maestrandos, durante el ciclo académico.

Deslinde

Joyce, fue observado por escribir narrativa naturalista. Lukács entiende la distorsión del realismo personificado en Zola. No obstante, Paolo de Lima, se basa en dos peruanos para dar un deslinde categórico: “Por eso es importante distinguir, como hace el Nobel peruano Mario Vargas Llosa, que el –naturalismo de Joyce- a diferencia del de Zola, no es social, no está guiado por otra intención que la estética”. Agrega Paolo que, con claridad ideológica “ya en 1930 José Carlos Mariátegui anotaba, en un artículo sobre “populismo literario”, que “sobre la mesa de trabajo del crítico revolucionario un libro de Joyce será en todo instante un documento más valioso que el de cualquier neo-Zola” (pp.12, 13).

Contenido

Cito a los autores y temas: Jorge Paredes Laos (Charles Baudelaire y James Joyce: la deriva del hombre moderno en la gran urbe), Joel Felipe (Electicismos e hibridez: diversidad de estilos en Ulises), Judith Paredes Morales (Las paradojas de la metempsicosis en Ulises), Juan Carlos Gambirazio (Incidencia del silencio en Ulises), Juan Antonio Ascanio (Representación de lo femenino en Proteo de Ulises), Erick López Sánchez (El monólogo interior de Molly Bloom: una mirada desde la neurociencia), Daniel Mitma (Macintosh: asedios al misterioso personaje de Ulises), Edward Medina Frisancho (Dedalus, Bloom y Oliveira: simetrías en los personajes de Ulises y Rayuela) y Oscar Gilbonio Navarro (Joyce, Dedalus y Bloom desde el exilio).

Interpretación

La novela “Ulises” de Joyce no es sencilla en su lectura e interpretación. Es una obra que requiere lectores activos. Por eso, es uno de esos pocos libros que cien años después de su primera edición se mantiene vigente como el primer día. Obviamente que su lectura crea desafíos y exige atención. La trama narra las vivencias de habitantes comunes de Dublín durante la jornada del 16 de junio de 1904: Leopold Bloom, su esposa Molly y Stephen Dedalus. Otros personajes que lo rodean. En su lectura, descubrimos acontecimientos que la historia, en diferente forma, proyecta más allá de contenido textual: hechos, citas, circunstancias, meditaciones, comentarios, jergas con un lenguaje y técnica narrativa difícilmente de cotejar. Hoy lo llaman híbridos literarios. El lector atento puede identificar cómo piensan los personajes desde la existencia. Así logra distinguir los silogismos de Stephen, reconocer la bondad de Bloom y la espontaneidad de Molly. Algo nos identifica.

Sinopsis

Leopold Bloom, se despierta en su casa, situada en el número 7 de Eccles Street. Desayuna presas de cerdo fritos y prepara el desayuno a su mujer. Sale a la farmacia de Sweny’s, situada en Lincoln Place y compra jabón de limón. Luego va al entierro dePaddy Dignamen el cementerio de Glasnevin. Llega al periódico donde trabaja como agente de publicidad. Después de almorzar regresa a su negocio, al cerrar el día cena en un restaurante. Ahí conoce a Stepehen Dedalus, quien le expresa su deseo erótico por una prostituta, por eso lo acompaña a un burdel. La novela concluye en undiálogo filosóficoentre ambos personajes.

Único homenaje

“Nueve acercamientos a Ulises de James Joyce en el centenario de su publicación”, a la fecha, es el primer libro publicado en el Perú dedicado íntegramente a “Ulises” y la importancia de estos nueve ensayos, constituyen un genuino homenaje en el centenario de la más célebre novela del siglo XX. Con el “prólogo verdemoco” en metáfora, del poeta, crítico y editor Paolo de Lima, quien, asimismo, realiza una síntesis de los textos de los nueve autores incluidos (pp.20-23). El libro es la coedición del Fondo Editorial de la Facultad de Letras de la UNMSM y del sello Gambirazio Ediciones. Recordemos a Jorge Luis Borges, quien hace años, en tono homenaje escribió el poema “Invocación a Joyce” (1969). Viva Ulises.