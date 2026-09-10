“Los inocentes”, ópera prima del director peruano Germán Tejada, llegará a los cines del país el próximo 15 de octubre de 2026. La película, inspirada libremente en el libro de cuentos del escritor Oswaldo Reynoso, tendrá funciones en Lima y otras ciudades del Perú.

El estreno coincide con los diez años de la muerte de Reynoso, ocurrida en 2016, y llega después de un recorrido por festivales internacionales en el que la cinta obtuvo reconocimientos en México y Perú.

En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2025, “Los inocentes” ganó el premio a Mejor Película en la categoría Cine de Género. En el Festival de Cine de Lima PUCP 2025, obtuvo los premios a Mejor Película de la Competencia Peruana y Mejor Dirección para Germán Tejada.

Una reinterpretación contemporánea de Oswaldo Reynoso

La película parte del universo de “Los inocentes”, libro publicado por Oswaldo Reynoso en 1961 y considerado una de las obras que renovaron la narrativa urbana peruana por su retrato de jóvenes limeños, su lenguaje coloquial y el tratamiento de la sexualidad y la marginalidad.

Tejada no buscó reproducir literalmente la Lima de la obra original. Su película traslada personajes, conflictos y pulsiones a una ciudad contemporánea marcada por una estética nocturna, callejera y vinculada con el punk.

La historia sigue a Cara de Ángel, interpretado por Diego Cruchaga, un adolescente que intenta construir su identidad en un entorno donde la masculinidad está constantemente puesta a prueba.

Para ganarse un lugar dentro del grupo de jóvenes de su barrio, acepta participar en un robo. Paralelamente, explora sus vínculos con Gabriela, una joven de la que cree estar enamorado, y Johnny, cantante de una banda de punk a quien admira.

Germán Tejada: “Ser hombre sigue siendo un mandato lleno de silencios”

El director explica que el proyecto surgió de su propia relación con el libro durante la adolescencia y de su interés por cuestionar determinados modelos de masculinidad.

“Hacer esta película surgió de una necesidad: crear una herramienta para que los jóvenes emprendan una búsqueda libre”, señala Tejada en declaraciones proporcionadas por la producción.

El realizador sostiene que la película busca explorar cómo ciertos mandatos sociales condicionan la forma en que los hombres expresan emociones, deseos e inseguridades.

El libro original generó una fuerte controversia tras su publicación en 1961. La prensa y algunos sectores de la crítica cuestionaron entonces su lenguaje y la representación de la sexualidad juvenil. Más que hablar de una prohibición formal generalizada, resulta más preciso señalar que la obra fue objeto de censura social y críticas severas, además de restricciones para lectores menores en algunas ediciones posteriores.

El Centro de Lima y el punk forman parte del universo visual

Para construir la propuesta estética de la película, Tejada y la directora de arte María Cristina Martínez recorrieron distintas zonas de Lima.

El Centro Histórico se convirtió en uno de los principales escenarios del largometraje y es presentado como un espacio nocturno y urbano que acompaña los conflictos de los personajes.

La música también ocupa un lugar central. La banda sonora original fue compuesta por Daniel Ruiz Gonzáles y convive con canciones de artistas y agrupaciones de la escena independiente peruana.

Entre ellos aparecen Plug Plug, Cuchillazo, Millones de Colores, Pútridoz, Negra Valencia, Niña Fuego, Lorena Blume, Nati Sativa, Cógeme la Otra, Marié, Luis Guzmán, Yanna, Célebres Plumíferos y Dafne Castañeda.

Nuevos actores encabezan el reparto

La producción realizó un proceso de selección con más de 200 postulantes antes de conformar su elenco juvenil. Parte de los seleccionados participó posteriormente en un taller de actuación dirigido por el actor y docente Beto Benites.

Diego Cruchaga interpreta a Cara de Ángel; Grecia Belén Pino, a Gabriela; José Miguel Chuman, a Johnny; Joshua Salinas, a Colorete; Josué Kefren Subauste, a Rosquita; Fabián Calle, a Carambola; Christian Calderón, a El Príncipe; y Lucía Becerra, a Alicia.

“Los inocentes” es una coproducción entre Perú y México realizada por Señor Z, BCD Producciones y Disruptiva Films. La fotografía está a cargo de Julián Apezteguía, la dirección de arte de María Cristina Martínez y la producción de Lorena Ugarteche, Paulina Villavicencio y Antonio Salgado. La distribución corresponde a V&R Films.

¿Cuándo se estrena “Los inocentes” en Perú?

La fecha anunciada para el estreno comercial es el 15 de octubre de 2026. De acuerdo con la información difundida por la producción, la película estará disponible en salas de Lima y regiones.

El lanzamiento comercial llega después de su estreno internacional en 2025 y de los premios obtenidos en Guadalajara y en el Festival de Cine de Lima.