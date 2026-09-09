Los dibujos de Felipe Guamán Poma de Ayala pueden contener información mucho más precisa sobre la arquitectura del Perú virreinal de lo que tradicionalmente se había considerado.

Una investigación de los arquitectos Pedro Hurtado-Valdez y Christian Dongo Fernández, vinculados a la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), identificó similitudes entre las ilustraciones del cronista indígena y dos iglesias del siglo XVI que todavía se conservan en la región Pasco.

El estudio fue publicado el 3 de octubre de 2024 en la revista académica EGA. Expresión Gráfica Arquitectónica, de la Universitat Politècnica de València, bajo el título Los dibujos de Guamán Poma de Ayala y la representación de las técnicas constructivas del siglo XVI en el Virreinato de Perú.

Dos iglesias de Pasco sirven como referentes

Los investigadores analizaron las iglesias de San Pedro de Ninacaca y San Juan de Yacán, ubicadas en la zona altoandina del centro del Perú.

Ambos templos conservan características arquitectónicas vinculadas con el siglo XVI y, según los autores, fueron menos afectados que otras construcciones tempranas por los terremotos que destruyeron o transformaron gran parte de la arquitectura virreinal de esa época.

La comparación permitió reconocer similitudes entre estos edificios y diferentes construcciones representadas por Guamán Poma.

Los autores encontraron correspondencias gráficas en elementos como las torres, muros, portadas, cubiertas y soluciones constructivas.

Los dibujos no serían únicamente representaciones idealizadas

Una de las premisas que cuestiona la investigación es la idea de que los edificios incluidos por Guamán Poma en su manuscrito fueran exclusivamente representaciones idealizadas.

El estudio sostiene que la existencia de estos referentes reales permite plantear que el cronista observó construcciones semejantes durante sus desplazamientos por el territorio y utilizó esos modelos para elaborar sus dibujos.

De acuerdo con los investigadores, las características constructivas representadas para diferentes ciudades y villas guardan semejanzas gráficas con los templos de Ninacaca y Yacán.

Por ello, concluyen que las láminas no pueden interpretarse únicamente como una invención, sino que también contienen información sobre la arquitectura existente en el territorio virreinal.

¿Qué técnicas constructivas aparecen en las ilustraciones?

La investigación analiza la manera en que Guamán Poma representaba sistemas y materiales empleados durante el siglo XVI.

Entre ellos aparecen soluciones constructivas vinculadas con muros de piedra o adobe, estructuras de madera y cubiertas tradicionales, características de las primeras edificaciones virreinales en los Andes.

Los autores sostienen que el cronista utilizó recursos gráficos específicos para distinguir materiales, volúmenes, profundidad y sistemas constructivos.

La existencia de referentes arquitectónicos conservados permitió a los investigadores interpretar con mayor detalle ese lenguaje visual.

Guamán Poma desarrolló un lenguaje gráfico propio

La investigación no se limita a comprobar semejanzas arquitectónicas.

También analiza cómo Guamán Poma utilizaba diferentes líneas, perspectivas y convenciones gráficas para transmitir información sobre las construcciones representadas.

Estas herramientas permitían diferenciar elementos arquitectónicos y ofrecer una representación comprensible de los espacios, incluso sin recurrir a los sistemas técnicos de dibujo arquitectónico utilizados actualmente.

El resultado ofrece nuevas posibilidades para utilizar sus ilustraciones como fuentes documentales sobre las ciudades, pueblos y técnicas constructivas de los primeros años del virreinato.

La Nueva corónica como documento visual del territorio

Guamán Poma elaboró la Nueva corónica y buen gobierno a inicios del siglo XVII como un extenso manuscrito dirigido al rey de España.

Además de textos sobre la sociedad colonial, la obra contiene centenares de dibujos dedicados a personajes, ciudades, caminos, paisajes, autoridades y escenas de la vida cotidiana.

Para Hurtado-Valdez y Dongo Fernández, estas imágenes aportan información que permite estudiar no solo la organización social, sino también la manera en que se construían y representaban los espacios durante el virreinato.

Arquitectura adaptada a los Andes

El trabajo también aborda cómo las técnicas constructivas introducidas por los europeos tuvieron que adaptarse a las condiciones del territorio peruano.

Los primeros constructores combinaron conocimientos procedentes de Europa con materiales disponibles localmente y con las capacidades de la mano de obra indígena.

Ese proceso produjo soluciones arquitectónicas que compartían determinadas características en distintas zonas del territorio.

Las semejanzas observadas en los dibujos de Guamán Poma y en edificios sobrevivientes ayudan a reconstruir cómo pudieron ser muchas construcciones que posteriormente desaparecieron debido a terremotos, modificaciones o reemplazos.

Un estudio publicado originalmente en 2024

Aunque la investigación volvió a difundirse en septiembre de 2026, el artículo académico original no es reciente.

Fue publicado en 2024, en el volumen 29, número 51 de EGA. Expresión Gráfica Arquitectónica, entre las páginas 162 y 175.

El trabajo constituye así un aporte al estudio de Guamán Poma desde una perspectiva arquitectónica y gráfica, al utilizar edificios conservados para contrastar la información presente en sus ilustraciones.