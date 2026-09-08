Tres exposiciones de acceso libre mostrarán durante septiembre distintos aspectos del patrimonio arqueológico, histórico y documental del Centro Histórico de Lima, a partir de los proyectos desarrollados por la gerencia de Prolima de la Municipalidad de Lima.

Las muestras se realizarán en la galería municipal de arte Pancho Fierro, la Sala Azul de la Casa O’Higgins y la Casa de las Trece Puertas, y abordarán desde la reconstrucción del antiguo Arco del Puente hasta la conservación de archivos históricos y los hallazgos arqueológicos realizados en Barrios Altos.

“Renacer: el Arco del Puente de Lima” abre el 8 de septiembre

La primera exposición, titulada “Renacer: el Arco del Puente de Lima”, se inaugura este martes 8 de septiembre en la galería municipal de arte Pancho Fierro, ubicada en el pasaje Santa Rosa 116.

La muestra está dedicada al proyecto para restituir en su ubicación original uno de los antiguos hitos urbanos de Lima: el Arco del Puente, que durante más de tres siglos estuvo ubicado en uno de los extremos del Puente de Piedra, hoy conocido como Puente Trujillo.

El arco funcionó como una de las entradas al corazón de la ciudad hasta su desaparición hace 147 años, como consecuencia de un incendio.

Planos, fotografías y estudios para reconstruir el Arco del Puente

La exposición reunirá escritos de época, fotografías y planos que permiten reconstruir las modificaciones que tuvo esta estructura a lo largo de los años.

También mostrará los resultados de investigaciones arqueológicas, arquitectónicas e iconográficas utilizadas en la elaboración del proyecto de recuperación.

“El análisis de la evidencia fue contrastada con nuestra investigación para reducir al máximo cualquier interpretación conjetural sobre el Arco”, explicó Ricardo Rivera, jefe de Conservación y Gestión del Riesgo de Prolima.

Por su parte, Diego Castillo, coordinador del área, señaló que el objetivo es “garantizar una reconstrucción patrimonial científicamente fundamentada”.

“Renacer: el Arco del Puente de Lima” podrá visitarse de manera gratuita hasta el 4 de octubre.

Casa O’Higgins mostrará cómo se conserva la memoria documental de Lima

La segunda muestra comenzará el martes 22 de septiembre en la Sala Azul de la Casa O’Higgins, ubicada en el jirón de la Unión 554.

La exposición estará centrada en el trabajo del área de Archivo de Prolima y en los procesos utilizados para identificar, investigar, rescatar y conservar bienes documentales vinculados con la historia de Lima y su centro histórico.

Entre los materiales que forman parte de este patrimonio se encuentran planos, fotografías, expedientes y registros en diversos formatos.

“La exposición recorrerá los procesos para identificar, investigar, rescatar y conservar cientos de bienes documentales relacionados con la historia de Lima y su centro histórico”, explicó Hugo La Rosa, jefe del Archivo de Prolima.

Película “Lima 1960” será proyectada durante la muestra

La exposición incluirá además la proyección de “Lima 1960”, película cuya versión original en celuloide fue sometida a un proceso especializado de restauración y digitalización.

La producción audiovisual reúne imágenes de tradiciones, celebraciones y expresiones de la capital a mediados del siglo XX.

“Recuperar un bien documental va mucho más allá de poner en valor su soporte físico. Implica reconstruir su contexto y hacerlo accesible, para que pueda ser conocido, investigado y compartido”, señaló La Rosa.

Hallazgos arqueológicos de Lima serán exhibidos en septiembre

La tercera exposición, “Una ciudad, muchos tiempos”, será inaugurada durante la última semana de septiembre en la Casa de las Trece Puertas, ubicada en el jirón Áncash 229.

El Equipo de Arqueología de Lima, a cargo de Prolima, presentará objetos recuperados y restaurados durante investigaciones realizadas en el Centro Histórico.

Las piezas corresponden a las épocas prehispánica, virreinal y republicana, y permitirán mostrar las distintas etapas históricas de ocupación y transformación de la ciudad.

Barrios Altos y el antiguo canal de Huatica serán protagonistas

Según Ernesto Olazo, arqueólogo y coordinador del Equipo de Arqueología de Lima, la exposición tendrá como eje las investigaciones realizadas en Barrios Altos siguiendo el sistema hidráulico del antiguo canal de Huatica.

“Los objetos que presentaremos son prácticamente inéditos y le permitirán al visitante conocer Lima desde la óptica de sus antiguas huacas, canales y caminos”, explicó.

Estos elementos, agregó, fueron fundamentales para el establecimiento de la Ciudad de los Reyes en el antiguo valle del Rímac.