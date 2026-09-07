El artista conceptual cubano Wilfredo Prieto presenta por primera vez una exposición individual en Lima con “Neblina alrededor del árbol”, proyecto desarrollado especialmente para Galería Gato, en Plaza Bolognesi.

La muestra podrá visitarse hasta el 17 de octubre de 2026 y reúne una serie de obras producidas in situ que combinan imágenes generadas con herramientas de inteligencia artificial y materiales recolectados en las calles de la capital.

Paisajes generados con IA e intervenidos con residuos urbanos

Para esta exposición, Prieto trabaja con paisajes de apariencia neutral y reconocible, similares a fondos de pantalla o imágenes de banco, creados mediante inteligencia artificial e impresos sobre lienzo.

Posteriormente, estas imágenes son intervenidas físicamente con tapitas de plástico y metal recolectadas en Lima, generando un contraste entre la imagen digital y el residuo urbano.

La propuesta establece así una tensión entre lo inmaterial de la tecnología y la materialidad de objetos descartados que vuelven a adquirir valor dentro de la obra.

Una reflexión sobre autoría, percepción y valor

“Para mí, estas imágenes creadas con IA son un retorno al límite entre la fotografía y la pintura; es una creación ficticia pero fácil de encontrar”, explica Wilfredo Prieto.

El artista añade que buscó “una distancia donde la autoría no exista y la imagen no tenga un estilo propio, sino que le pertenezca a cualquiera”.

La exposición utiliza esta lógica para cuestionar ideas relacionadas con la autoría, la percepción y la manera en que se asigna valor tanto a una imagen digital como a un objeto descartado.

El “limeño recolector” como parte de la propuesta

Otro eje de “Neblina alrededor del árbol” es la figura del “limeño recolector”, entendida dentro del proyecto como alguien que recupera aquello que ha sido desechado.

Prieto contrapone ese gesto cotidiano con la lógica del coleccionista, cruzando la acumulación de residuos urbanos con la ficción visual generada por inteligencia artificial.

De esta manera, el proyecto explora las contradicciones entre consumo, descarte, colección y circulación de imágenes en la vida contemporánea.

Wilfredo Prieto expone por primera vez de manera individual en Lima

Nacido en Sancti Spíritus, Cuba, en 1978, Wilfredo Prieto ha desarrollado una trayectoria vinculada principalmente con el arte conceptual, la instalación y el uso de objetos cotidianos.

De acuerdo con la información difundida por la galería, su recorrido incluye exhibiciones en instituciones como el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York y el Centre Pompidou de París, así como participaciones en las bienales de Venecia, São Paulo y La Habana.

Prieto estudió en la Escuela Profesional de Artes Plásticas de Trinidad y posteriormente en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Actualmente vive y trabaja entre Ciudad de México y La Habana.

Galería Gato y su programación internacional

Galería Gato fue fundada en diciembre de 2024 y funciona en una casona republicana restaurada en Plaza Bolognesi.

El espacio busca articular propuestas de artistas locales e internacionales y cuenta además con Espacio Abierto, una plataforma destinada a proyectos paralelos y colaboraciones con instituciones, coleccionistas y agentes culturales.

Durante esta segunda etapa del año, Espacio Abierto exhibe también obras de Sandra Poulson, David Douard, Jack O’Brien, Athena Papodopoulus, Marcelo Cidade y Rodrigo Arteaga.

¿Dónde y cuándo visitar “Neblina alrededor del árbol”?

La exposición se presenta del 4 de septiembre al 17 de octubre de 2026 en Galería Gato, ubicada en Jirón Breña 281, Plaza Bolognesi, Breña, Lima.

El horario de atención es de miércoles a sábado, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.