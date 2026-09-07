El artista visual arequipeño Felipe Coaquira Charca presenta en Lima “Migrante. El resueno de la memoria”, una exposición que utiliza el arte textil para abordar experiencias relacionadas con la migración, la identidad, la memoria y la ocupación de los espacios urbanos.

La muestra se presenta en la Casa O’Higgins del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con el apoyo del Museo de Artes y Tradiciones Populares “Luis Repetto Málaga”, y podrá visitarse gratuitamente hasta el 8 de noviembre de 2026.

24 obras textiles exploran la experiencia de migrar

“Felipe Coaquira. Migrante. El resueno de la memoria” reúne 24 obras en diferentes formatos, realizadas principalmente mediante técnicas de bordado y collage de telas.

A través de sus personajes fantásticos vinculados con el imaginario andino, Coaquira plantea una lectura contemporánea de experiencias asociadas con el poder, la soledad, la vida comunitaria, las comunicaciones, la violencia, el desarraigo y la pertenencia.

La propuesta busca examinar también los vínculos que permanecen entre los territorios de origen, los nuevos espacios habitados y las memorias que acompañan a las personas durante los procesos migratorios.

Una instalación sonora completa la experiencia

Además de las piezas textiles, la exposición incluye una instalación sonora interactiva.

Este recurso complementa las temáticas presentes en las obras y busca que los visitantes se aproximen a la exposición desde una experiencia sensorial, además de visual.

La muestra convierte así al bordado, el collage y el sonido en herramientas para reflexionar sobre la memoria individual y colectiva.

Felipe Coaquira y el bordado como lenguaje artístico

Felipe Coaquira Charca nació en Arequipa en 1977 y se formó como artista visual en la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa.

Vivió cerca de quince años en Santiago de Chile, una experiencia que forma parte de su desarrollo personal y artístico.

Durante su permanencia en ese país entró en contacto con la elaboración textil mapuche, acercamiento que despertó su interés por el bordado y que posteriormente se convirtió en uno de los principales lenguajes de su producción visual.

Del textil mapuche al bordado del Valle del Colca

Tras regresar al Perú, Coaquira se internó en el Valle del Colca, donde exploró las técnicas de bordado a máquina consideradas parte del patrimonio cultural de los pueblos de esa zona.

Este recorrido entre distintos territorios y tradiciones textiles se vincula directamente con los temas de desplazamiento, memoria y pertenencia que atraviesan su producción.

En “Migrante. El resueno de la memoria”, estas experiencias se articulan en una propuesta que utiliza recursos del arte contemporáneo para reflexionar sobre las transformaciones que provoca migrar y sobre las conexiones que permanecen con los lugares de origen.

¿Dónde y hasta cuándo visitar “Migrante”?

La exposición se presenta hasta el 8 de noviembre de 2026 en la sala principal de Casa O’Higgins, ubicada en Jirón de la Unión 554, Centro Histórico de Lima.

El ingreso es gratuito.