La compañía independiente Éxodo Teatro presentará una nueva versión de “Romeo y Julieta”, de William Shakespeare, del 9 de octubre al 8 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.

La producción, realizada en coproducción con la Municipalidad Metropolitana de Lima, estará dirigida por Jean Pierre Gamarra y propone una lectura que se distancia de la visión romántica tradicional para poner el foco en la fatalidad, la violencia, el azar y la imposibilidad.

Una lectura más oscura del clásico de Shakespeare

Según la propuesta de Éxodo Teatro, esta versión busca explorar los impulsos y circunstancias que rodean el enfrentamiento entre los Montesco y los Capuleto.

Gamarra define la puesta como “un viaje contemplativo a través del dolor, la imposibilidad y la desesperanza”.

La historia mantiene como eje a los dos jóvenes que se enamoran pese a pertenecer a familias enfrentadas, pero amplía la mirada hacia las decisiones, la violencia heredada y los factores que terminan conduciendo a la tragedia.

La escenografía estará a cargo de Lorenzo Albani

El escenógrafo italiano Lorenzo Albani vuelve al Teatro Municipal de Lima para diseñar el espacio escénico de esta producción.

La propuesta transformará el escenario en un laberinto visual de alta carga dramática, en sintonía con el tono perturbador y asfixiante que plantea la dirección.

Óscar Yépez y María Grazia Gamarra encabezan el elenco

El reparto estará liderado por Óscar Yépez, quien interpretará a Romeo, y María Grazia Gamarra, en el papel de Julieta.

También participan Alonso Cano como Mercucio, Fernando Luque como Teobaldo, Amaranta Kun como Cupido y Sebastián Rubio como Paris.

Éxodo Teatro vuelve a los grandes clásicos

La puesta se suma a la línea de trabajo de Éxodo Teatro y Jean Pierre Gamarra, enfocada en revisitar textos clásicos desde una mirada contemporánea.

La compañía ha llevado anteriormente a escena obras como “La vida es sueño”, “Otelo” y “Hamlet”, con propuestas que buscan acercar estos textos a públicos actuales.

Con “Romeo y Julieta”, el grupo vuelve a Shakespeare para explorar no solo el amor entre los protagonistas, sino también la violencia heredada, el deseo, la pérdida y las consecuencias de las decisiones humanas.

¿Cuándo y dónde ver “Romeo y Julieta”?

La temporada se realizará en el Teatro Municipal de Lima, ubicado en Jr. Ica 377, Cercado de Lima, del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Las funciones serán de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m.

Las entradas estarán disponibles a través de Passline.