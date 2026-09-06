La artista plástica peruana Rosa Tomatis presenta “Imagine”, una exposición que explora la relación entre imagen, memoria e imaginación a través de pintura, fotografía, monotipia y collage.

La muestra se puede apreciar en la Galería MAD del Museo de Minerales Andrés del Castillo, ubicada en el Centro de Lima, y permanecerá abierta al público hasta el 25 de setiembre.

Rosa Tomatis reconstruye recuerdos a partir de imágenes cotidianas

En “Imagine”, Tomatis toma como punto de partida elementos del entorno cotidiano como muros, pavimentos, sombras, grafitis, paisajes, fotografías y pequeños hallazgos visuales.

Estas imágenes son transformadas hasta perder su función descriptiva inicial. En lugar de reproducir lugares concretos, la artista busca reconstruir experiencias y la forma en que estas permanecen en la memoria.

La propuesta se centra así en una memoria entendida como un territorio fragmentario, cambiante y abierto a nuevas asociaciones.

La muestra reúne monotipias, collages, cajas de acrílico y lienzos

La exposición está integrada por ocho monotipias y collages sobre papel hecho a mano, cinco cajas de acrílico con transfer y fotografía, y siete lienzos.

Las piezas combinan distintas técnicas hasta diluir las fronteras entre pintura, fotografía, monotipia y collage.

Uno de los elementos particulares son las cajas de acrílico, cuya transparencia permite superponer imágenes y generar diferentes planos visuales.

La luz, los reflejos y el desplazamiento del espectador modifican la percepción de las piezas y crean cruces entre imágenes, tiempos y recuerdos.

Noel Lama destaca el lenguaje propio de Rosa Tomatis

Según el texto curatorial de Noel Lama, la artista ha construido a lo largo de los años un lenguaje personal sin abandonar la experimentación técnica.

En sus obras, la fotografía deja de cumplir una función exclusivamente documental, mientras que el collage supera la simple reunión de fragmentos y la monotipia adquiere una dimensión pictórica.

“Más que registrar el mundo, la artista reconstruye la forma en que la memoria lo conserva: fragmentaria, cambiante y siempre abierta a nuevas asociaciones”, señala Lama en el texto curatorial.

Trayectoria de Rosa Tomatis

Rosa Tomatis es una artista plástica peruana cuya producción se caracteriza por la exploración de lenguajes abstractos y surrealistas, así como por el uso de diferentes técnicas.

Estudió Arte y Diseño en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) bajo la tutoría de Adolfo Winternitz y posteriormente complementó su formación en diversos talleres y escuelas de arte.

Su producción comprende pintura al óleo, técnicas mixtas, monotipias y serigrafía.

Entre sus exposiciones figura “Maravillas Curativas”, presentada en el Centro Cultural de Bellas Artes. También ha participado en muestras en Panamá, Estados Unidos, Alemania e Italia y fue seleccionada como finalista de la Bienal UNESCO Mondo Arte World Art 2000, realizada en Rivoli, Italia.

¿Cuándo y dónde visitar “Imagine”?

Podrá visitarse hasta el 25 de setiembre, de lunes a domingo, entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m., en la Galería MAD del Museo de Minerales Andrés del Castillo.

El espacio está ubicado en Jirón de la Unión 1030, Centro de Lima.