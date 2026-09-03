La acuarela será protagonista de “AQUA”, una exposición colectiva que reúne a 23 artistas contemporáneos en el centro cultural Tierra Baldía, en Miraflores.

La muestra propone un recorrido por distintas formas de trabajar esta técnica pictórica, desde composiciones centradas en la transparencia y la luminosidad hasta propuestas que exploran recursos más expresivos.

La inauguración está programada para el sábado 5 de septiembre a las 7:00 p.m., mientras que la exposición podrá visitarse del 6 al 26 de septiembre.

Una exposición centrada en las posibilidades de la acuarela

“AQUA” parte de los tres elementos esenciales de esta técnica: agua, pigmento y papel.

La propuesta busca mostrar cómo una misma técnica puede producir resultados distintos dependiendo de la manera en que cada artista controla el agua, las transparencias, las capas y la intensidad del color.

Recursos como el húmedo sobre húmedo, el pincel seco, los lavados y las superposiciones aparecen reinterpretados a través de diferentes lenguajes visuales.

Tricia Cáceda y Álvaro De La Puente están a cargo de la curaduría

La gestión y curaduría de la exposición están a cargo de Tricia Cáceda y Álvaro De La Puente.

La propuesta curatorial pone énfasis en la versatilidad de la acuarela y en cómo una técnica asociada tradicionalmente con la transparencia y la delicadeza puede abordar también registros precisos, intensos y experimentales.

El propio nombre “AQUA” remite al papel central que ocupa el agua dentro del proceso creativo.

¿Qué artistas participan en “AQUA”?

La exposición reúne a 23 artistas:

Alessa Carbonell.

Andrés Barreda Noriega.

Anneli Vértiz.

Carlos Pereyra.

Cecilia Merel.

Claudia Aguirre Curico.

Daniela Tovar.

Edwina Gerig.

Catalina Negrete.

Fernando Zegarra.

Fiorella Zapata.

Gabriela Vargas.

Ingrid Arias.

Jessica Pacheco.

José Betalleluz.

Luis Arbildo.

Patricia Raffo.

Ricardo Oré.

Rosario Valdivia.

Sarah Delgado.

Yalissa Janin.

Yaniré Ccerhuayo Calderón.

Wylona.

La lista de participantes coincide con la programación difundida para la muestra.

¿Cuándo y dónde se podrá visitar la exposición?

La inauguración se realizará el 5 de septiembre a las 7:00 p. m. en el C.C. Tierra Baldía, ubicado en la avenida El Ejército 847, Miraflores.

Desde el 6 hasta el 26 de septiembre, la muestra estará abierta de martes a sábado de 11:00 a. m. a 8:00 p. m.

Los domingos y lunes podrá visitarse de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

El ingreso es libre, según la información de agenda disponible para la exposición.

Un recorrido por lenguajes contemporáneos

Más que presentar la acuarela únicamente como una técnica tradicional, “AQUA” busca mostrar cómo distintos artistas la utilizan para desarrollar lenguajes propios.

Las obras reunidas permiten observar variaciones en el manejo del color, las transparencias, las texturas y el agua, ofreciendo un panorama de distintas aproximaciones contemporáneas a este medio.