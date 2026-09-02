La obra “Entre líneas y silencios”, escrita y dirigida por Godo Lozano Ruiz, se estrenará este jueves 3 de septiembre en el Auditorio ICPNA Lima Centro, como parte de la tercera edición del ciclo Teatro en el Centro 2026.

La temporada se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre, con funciones de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m., en el jirón Cuzco 446, Cercado de Lima.

Una historia sobre sospechas, silencios y una desaparición

La obra presenta a Hermelinda y Ponceano, una pareja cuya relación comienza a quebrarse cuando aparece la sospecha de una infidelidad.

Las palabras no dichas, los gestos y los silencios empiezan a reemplazar el diálogo directo hasta que la relación queda atravesada por una creciente distancia.

La situación cambia tras la extraña desaparición de Hermelinda, lo que da paso a una investigación encabezada por el comisario Orozco. A partir de ese momento, lo que la pareja calló y acumuló comienza a adquirir un tono más inquietante.

Godo Lozano explora qué puede quebrar una relación

El dramaturgo y director Godo Lozano explicó que la obra nació de preguntas relacionadas con la ruptura de los vínculos afectivos y el peso del silencio dentro de una relación.

La propuesta plantea qué puede resultar más determinante en una pareja: una infidelidad, una traición o aquello que nunca llega a decirse.

En escena, la comunicación entre los personajes aparece constantemente mediada por sospechas, objetos, silencios y protocolos.

Elenco y música en vivo

El reparto está integrado por Darill Hanna, Onasis Toro y Emmanuel Caffo.

La composición, dirección musical e interpretación en vivo están a cargo de Magali Luque, mientras que la producción corresponde a Anabelí Pajuelo.

La ficha técnica también incluye a Jamil Luzuriaga en la asistencia de dirección, Marcello Rivera en iluminación y Sharon Reátegui en diseño escenográfico.

Parte del ciclo Teatro en el Centro 2026

“Entre líneas y silencios” es uno de los proyectos seleccionados para la edición 2026 de Teatro en el Centro, iniciativa del Instituto Cultural Peruano Norteamericano destinada a presentar propuestas escénicas en su auditorio de Lima Centro.

La obra es una coproducción del ICPNA y la Asociación Puckllay.

Dentro de la programación de este año también fueron seleccionados proyectos como “Exhumación” y “Toma y daca”.

Fechas, horarios y entradas

La temporada comenzará el 3 de septiembre y culminará el 27 de septiembre de 2026.

Las funciones serán los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m., mientras que los domingos se realizarán a las 7:00 p. m.

El escenario será el Auditorio ICPNA Lima Centro, ubicado en jirón Cuzco 446, Cercado de Lima.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Joinnus.