La comedia Sala de Espera vuelve a escena este miércoles 2 de septiembre de 2026, a las 8:30 p. m., como parte de la programación de La Noche de las Creadoras en Casa Bulbo, Barranco.

La obra, escrita por Mariana Calvo-Pérez, está dirigida por Esmeralda Fern y tiene como protagonistas a Arabela Bartra y Kiara Tangüis. La temporada continuará los miércoles 9, 16, 23 y 30 de septiembre.

¿De qué trata Sala de Espera?

La historia reúne a dos mujeres que coinciden en la sala de espera del consultorio de una reconocida psicóloga de Lima.

Una es una famosa presentadora de televisión y la otra una economista. Ambas descubren que no existen citas disponibles hasta dentro de un mes y que solo se ha habilitado un turno para quien llegue primero.

A partir de ese momento comienza una disputa por conseguir la consulta, en una situación que la obra lleva hacia el terreno de la comedia y el enfrentamiento entre ambas personajes.

La obra vuelve después de sus temporadas de 2024 y 2025

Sala de Espera ya tuvo presentaciones en 2024 y 2025 y ahora regresa con una adaptación para un espacio de menor aforo en la Sala 2 de Casa Bulbo.

La directora Esmeralda Fern explicó que el nuevo espacio permite plantear una experiencia más cercana entre las actrices y el público.

“Un nuevo espacio nos reta a una nueva propuesta escénica, ahora adecuado a un ambiente íntimo, con capacidad solo para 20 personas”, señaló Fern en la información difundida sobre la temporada.

Una obra escrita hace más de una década

Mariana Calvo-Pérez contó que escribió Sala de Espera hace aproximadamente doce años, durante una etapa de cambios personales.

La dramaturga señaló que el proceso de escritura le permitió reconectarse con el teatro y que la obra llegó por primera vez a escena en 2015.

Ahora, más de una década después, el texto retorna a las tablas dentro de una programación centrada en visibilizar el trabajo de creadoras y artistas.

¿Qué es La Noche de las Creadoras?

La Noche de las Creadoras es una propuesta cultural desarrollada en Casa Bulbo que reúne distintas disciplinas y busca dar visibilidad al trabajo artístico femenino.

La programación incluye formatos breves de teatro, danza, circo, poesía, artes visuales y música. La iniciativa empezó su programación regular en Casa Bulbo durante 2026.

Fern destacó que la participación de Sala de Espera forma parte precisamente de este circuito multidisciplinario.

¿Cuándo son las funciones?

Las presentaciones están programadas para:

Miércoles 2 de septiembre

Miércoles 9 de septiembre

Miércoles 16 de septiembre

Miércoles 23 de septiembre

Miércoles 30 de septiembre

Todas las funciones comenzarán a las 8:30 p. m. y tendrán una duración aproximada de 20 minutos.

La obra está recomendada para público a partir de los 14 años.

¿Dónde se presenta Sala de Espera?

La temporada se realizará en Casa Bulbo, ubicada en avenida Francisco Bolognesi 660, Barranco.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La entrada general tiene un precio de S/30.

La producción ha informado que las reservas y compras pueden realizarse mediante el número de WhatsApp 968 601 866.

Debido a que la Sala 2 tiene un aforo anunciado de solo 20 personas, la producción recomienda asegurar previamente la disponibilidad.