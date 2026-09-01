Casi treinta años después de pronunciar el discurso fúnebre por la muerte de su hermana, Charles Spencer, noveno conde Spencer, publicará un libro dedicado a reconstruir la vida de Diana, princesa de Gales, desde una perspectiva familiar.

El canto del cisne. Diana, mi hermana llegará al mercado internacional el 22 de septiembre de 2026, según confirmó Penguin Random House. La edición en español será publicada por Plaza & Janés.

El libro tendrá 384 páginas y aborda la relación entre ambos desde su infancia hasta la muerte de Diana en agosto de 1997.

Charles Spencer contará cómo fue crecer junto a Diana

La obra parte de la relación entre Charles y Diana como los menores de la familia Spencer.

De acuerdo con la descripción editorial, ambos crecieron juntos en la propiedad familiar, atravesaron la separación de sus padres y mantuvieron una relación cercana antes de que Diana se convirtiera en una figura mundial tras su matrimonio con el entonces príncipe Carlos, hoy rey Carlos III.

El libro también abordará la exposición mediática de Diana, su papel como madre de los príncipes William y Harry y la etapa final de su vida.

Penguin Random House describe la publicación como el primer relato extenso de Spencer sobre su hermana.

¿Por qué Charles Spencer decidió escribir ahora sobre Diana?

El autor explicó que la proximidad del trigésimo aniversario de la muerte de Diana, que se cumplirá en 2027, volvió a generar solicitudes de entrevistas y preguntas sobre ella.

Según Spencer, esa situación lo llevó a ordenar por escrito sus recuerdos y ofrecer su propia versión de acontecimientos que, sostiene, con el paso del tiempo han sido interpretados desde perspectivas distintas.

El objetivo declarado del libro es contar la historia de Diana desde la mirada de un hermano y ofrecer un retrato centrado en quién fue ella antes y después de convertirse en una de las figuras más conocidas de la familia real británica.

El funeral de Diana también estará presente

Uno de los momentos que marcó públicamente la relación entre Charles Spencer y su hermana ocurrió en septiembre de 1997.

Durante el funeral de Diana en la abadía de Westminster, Spencer pronunció un discurso que fue seguido por millones de personas alrededor del mundo.

Ahora, casi tres décadas después, el libro retomará ese episodio junto con los días inmediatamente posteriores a la muerte de la princesa.

El lanzamiento será internacional

Penguin Michael Joseph publicará Swan Song: Diana, My Sister en Reino Unido, mientras Penguin Press se encargará de la edición en Estados Unidos y Canadá.

Penguin Random House informó que el libro tendrá un lanzamiento internacional y será traducido a 12 idiomas.

La edición en español estará a cargo de Plaza & Janés, que distribuirá El canto del cisne. Diana, mi hermana para lectores de España y América Latina.

La ficha editorial disponible en Penguin Random House señala como fecha de publicación el 22 de septiembre de 2026.

¿Quién es Charles Spencer?

Charles Spencer es escritor, historiador, periodista, presentador y noveno conde Spencer.

Ha publicado nueve libros de no ficción y cuatro de ellos ingresaron a la lista de más vendidos de The Sunday Times. También trabajó como corresponsal de NBC News entre 1986 y 1995 y ha participado en producciones para History Channel.

Entre sus obras se encuentran The White Ship, Blenheim, Killers of the King y To Catch a King.

En 2024 publicó A Very Private School, unas memorias sobre su experiencia en un internado británico que alcanzaron el primer lugar de la lista de más vendidos de The Sunday Times.

Spencer estudió en Eton College y Magdalen College de la Universidad de Oxford, donde obtuvo un máster en Historia Moderna. Es miembro de la Royal Historical Society y de la Society of Antiquaries.

Una publicación a las puertas de los 30 años de la muerte de Diana

Diana, princesa de Gales, murió el 31 de agosto de 1997 tras un accidente automovilístico en París.

El lanzamiento del libro se producirá aproximadamente un año antes del trigésimo aniversario de su muerte.

Con esta publicación, Charles Spencer busca incorporar al amplio conjunto de libros y testimonios existentes sobre Diana una mirada basada en la relación familiar que ambos mantuvieron desde la infancia.

El canto del cisne. Diana, mi hermana llegará a librerías en septiembre como uno de los lanzamientos internacionales de no ficción de Penguin Random House para el último trimestre de 2026.